Долг платежом страшен

В 1989 г. в Париже Горбачев подписал документ, в соответствии с которым Советский Союз признавался правопреемником царской России. А в 1992-м был заключен договор, по которому РФ стала правопреемником царской России и СССР.

Следуя букве этих договоренностей, России пришлось одновременно расплачиваться по долгам за бывшую «семью народов» (82 млрд. долл., из них только 8 млрд. - долг России). Кроме того - возвращать займы европейским клубам, предоставленные нам уже в новейшей истории государства.

Но поговорим о приятном. О наследст­ве. Его можно разделить на несколько групп. Начнем с драгметаллов. По словам бывшего вице-президента США Альберта Гора, нашего царского золота только в Америке лежит на сумму 23 ­млрд. долларов.

В свое время академик Владимир Лисичкин, депутат ГД от ЛДПР, приводил и другие цифры. «Во время Гражданской войны некий генерал Петров на станции Маньчжурия якобы передал военной японской администрации 22 ящика золотых слитков и золотых монет по 60 кг каждый. А атаман Семенов, если верить Гуверовскому архиву США, на той же станции и в Порт-Артуре передал японцам 200 ящиков золота на сумму 10 млн. золотых рублей».

Теперь поговорим о зарубежной недвижимости. «Расположена она в 120 странах. И собрать все воедино не просто, - рассказывает доктор экономических наук, профессор Михаил Сидоров. - В 1996 г. Минимущество насчитало 1500 «советских объектов» за рубежом, а через два года - уже 2500. Тогда чиновники с миллиардами обращались запросто: сначала насчитали на 2,7 млрд. долларов. Потом - «округлили» до 21 миллиарда. А иностранные аудиторские фирмы: английская «Пинкертон», американская «Скадден» - не сговариваясь, оценивают российскую зарубежную собственность в 300 млрд. долларов.

Эти цифры иностранных экспертов показывают рыночную стоимость имущества СССР. А у нас своя бухгалтерия. Мы считаем по балансовой стоимости с учетом износа. Дело в том, что большую часть недвижимости за рубежом Советский Союз купил еще в 20-30-х гг. прошлого века. Поэтому обнаруживаются интересные вещи.

«Госпредприятию «Российское морское судоходство» принадлежат 3 квартиры в Вене общей стоимостью около 2 руб., чуть дороже оценен 9-этажный дом в Уругвае - 3 руб. 74 копейки. Всего несколько копеек стоит участок под ним. В одной из стран Южной Америки есть двухэтажная вилла с бассейном, ее стоимость по документам всего 192 рубля.

Для сравнения дадим реальные суммы. Автоэкспорт обустроил более чем в ста странах центры по обслуживанию и ремонту техники. В Брюсселе, Хельсинки, Стокгольме, Оттаве. Их настоящая стоимость 500-600 млн. долларов».

Огромный кусок собственности должен был достаться нашей стране по итогам ВОВ. В Потсдамском соглашении сказано, что вся собственность (здания, земли, произведения искусства) нацист­ской и близких ей партий - Италии, Венгрии, Болгарии, Румынии, а также собственность СС, СД - безвозмездно отходит СССР.

Есть пласт собственности, которая досталась СССР как правопреемнику царской России. Академик Лисичкин приводит такие данные: «Однажды англий­ский король подарил Николаю II остров у берегов Шотландии. В Глазго находится дарственная. А сам Николай II подарил графу Витте за заслуги перед Отечеством виллу в Ницце на Лазурном побережье. И на остров, и на здания Россия как правопреемник тоже может предъявить права.

И так далее: собор св. Николая Угодника с подворьями и парком в городе Барии в Южной Италии, построенный в 1912 г., принадлежал царской России. В районе горы Афон в Греции находится Свято-Пантелеймоновский монастырь, подворья, скиты, земельные участки (всего 18 объектов). Эта собственность куплена на деньги царской семьи и средства РПЦ.

До революции Русская православная церковь покупала земли и финансировала строительство храмов во многих странах мира. Но почти все эти сооружения отошли Русской зарубежной церкви. Трид­цать восемь участ­ков земли в Израиле, приоб­ретенные русским царем для паломников, уже заняты новыми хозяевами. На одном из них находятся израильские административные здания. Сейчас все эти участки стоят примерно 7 млрд. долларов. Израильтяне готовы вести перего­воры. Это лишь малая часть недвижимости, принадлежность которой России закреплена документально».

Уходит налево

НЕЛЬЗЯ забывать о том, что было растащено в ГДР после вывода советских войск. Говорит заместитель председателя комитета ГД по безопасности Вик­­­тор Илюхин: «Ставки главнокомандующих и про­­­­­­­чие объекты, которые были построены в странах Вар­­шавского договора! Многое было создано, а как мы этим распорядились? Просто бежали, бросили, не получив реальной компенсации. Имущество Западной группы войск оценивается примерно в 100 млрд. долларов.

Повсеместно, по словам министра иностранных дел, государственную недвижимость продавали или сдавали в аренду и субаренду, грели на этом руки. Например, одно из бывших зданий в Алжире площадью 10 тыс. кв.м продали за 50 тыс. долларов. Хотя его цена - более миллиона долларов.

Налоги платила казна, а деньги шли мимо государства. Нужна полная, окончательная ревизия российского имущества за рубежом, но она слишком многим невыгодна».