//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

Долг платежом страшен

№ 12(12) от 27.07.2006 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Долг платежом страшен
Свято-Пантелеймоновский монастырь на горе Афон в Греции. Участок земли здесь куплен на средства царской семьи и на пожер
Кто право имеет

В 1989 г. в Париже Горбачев подписал документ, в соответствии с которым Советский Союз признавался правопреемником царской России. А в 1992-м был заключен договор, по которому РФ стала правопреемником царской России и СССР.

Следуя букве этих договоренностей, России пришлось одновременно расплачиваться по долгам за бывшую «семью народов» (82 млрд. долл., из них только 8 млрд. - долг России). Кроме того - возвращать займы европейским клубам, предоставленные нам уже в новейшей истории государства.

Но поговорим о приятном. О наследст­ве. Его можно разделить на несколько групп. Начнем с драгметаллов. По словам бывшего вице-президента США Альберта Гора, нашего царского золота только в Америке лежит на сумму 23 ­млрд. долларов.

В свое время академик Владимир Лисичкин, депутат ГД от ЛДПР, приводил и другие цифры. «Во время Гражданской войны некий генерал Петров на станции Маньчжурия якобы передал военной японской администрации 22 ящика золотых слитков и золотых монет по 60 кг каждый. А атаман Семенов, если верить Гуверовскому архиву США, на той же станции и в Порт-Артуре передал японцам 200 ящиков золота на сумму 10 млн. золотых рублей».

Теперь поговорим о зарубежной недвижимости. «Расположена она в 120 странах. И собрать все воедино не просто, - рассказывает доктор экономических наук, профессор Михаил Сидоров. - В 1996 г. Минимущество насчитало 1500 «советских объектов» за рубежом, а через два года - уже 2500. Тогда чиновники с миллиардами обращались запросто: сначала насчитали на 2,7 млрд. долларов. Потом - «округлили» до 21 миллиарда. А иностранные аудиторские фирмы: английская «Пинкертон», американская «Скадден» - не сговариваясь, оценивают российскую зарубежную собственность в 300 млрд. долларов.

Эти цифры иностранных экспертов показывают рыночную стоимость имущества СССР. А у нас своя бухгалтерия. Мы считаем по балансовой стоимости с учетом износа. Дело в том, что большую часть недвижимости за рубежом Советский Союз купил еще в 20-30-х гг. прошлого века. Поэтому обнаруживаются интересные вещи.

«Госпредприятию «Российское морское судоходство» принадлежат 3 квартиры в Вене общей стоимостью около 2 руб., чуть дороже оценен 9-этажный дом в Уругвае - 3 руб. 74 копейки. Всего несколько копеек стоит участок под ним. В одной из стран Южной Америки есть двухэтажная вилла с бассейном, ее стоимость по документам всего 192 рубля.

Для сравнения дадим реальные суммы. Автоэкспорт обустроил более чем в ста странах центры по обслуживанию и ремонту техники. В Брюсселе, Хельсинки, Стокгольме, Оттаве. Их настоящая стоимость 500-600 млн. долларов».

Огромный кусок собственности должен был достаться нашей стране по итогам ВОВ. В Потсдамском соглашении сказано, что вся собственность (здания, земли, произведения искусства) нацист­ской и близких ей партий - Италии, Венгрии, Болгарии, Румынии, а также собственность СС, СД - безвозмездно отходит СССР.

Есть пласт собственности, которая досталась СССР как правопреемнику царской России. Академик Лисичкин приводит такие данные: «Однажды англий­ский король подарил Николаю II остров у берегов Шотландии. В Глазго находится дарственная. А сам Николай II подарил графу Витте за заслуги перед Отечеством виллу в Ницце на Лазурном побережье. И на остров, и на здания Россия как правопреемник тоже может предъявить права.

И так далее: собор св. Николая Угодника с подворьями и парком в городе Барии в Южной Италии, построенный в 1912 г., принадлежал царской России. В районе горы Афон в Греции находится Свято-Пантелеймоновский монастырь, подворья, скиты, земельные участки (всего 18 объектов). Эта собственность куплена на деньги царской семьи и средства РПЦ.

До революции Русская православная церковь покупала земли и финансировала строительство храмов во многих странах мира. Но почти все эти сооружения отошли Русской зарубежной церкви. Трид­цать восемь участ­ков земли в Израиле, приоб­ретенные русским царем для паломников, уже заняты новыми хозяевами. На одном из них находятся израильские административные здания. Сейчас все эти участки стоят примерно 7 млрд. долларов. Израильтяне готовы вести перего­воры. Это лишь малая часть недвижимости, принадлежность которой России закреплена документально».

Уходит налево

НЕЛЬЗЯ забывать о том, что было растащено в ГДР после вывода советских войск. Говорит заместитель председателя комитета ГД по безопасности Вик­­­тор Илюхин: «Ставки главнокомандующих и про­­­­­­­чие объекты, которые были построены в странах Вар­­шавского договора! Многое было создано, а как мы этим распорядились? Просто бежали, бросили, не получив реальной компенсации. Имущество Западной группы войск оценивается примерно в 100 млрд. долларов.

Повсеместно, по словам министра иностранных дел, государственную недвижимость продавали или сдавали в аренду и субаренду, грели на этом руки. Например, одно из бывших зданий в Алжире площадью 10 тыс. кв.м продали за 50 тыс. долларов. Хотя его цена - более миллиона долларов.

Налоги платила казна, а деньги шли мимо государства. Нужна полная, окончательная ревизия российского имущества за рубежом, но она слишком многим невыгодна».

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«А ведь раньше лесник мог уследить буквально за всем!»

«А ведь раньше лесник мог уследить буквально за всем!»

На всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщили в МЧС. О том, почему горят леса, размышляет генерал-полковник Георгий ШПАК.

//В мире

Украинский политик назвал бутафорией нацеленность Киева на вступление в НАТО и ЕС

Украинский политик назвал бутафорией нацеленность Киева на вступление в НАТО и ЕС

На Украине член партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что курс страны на членство в НАТО и ЕС является бутафорией. По его словам, власти в первую очередь должны решать более насущные вопросы.

//Политика

Более половины россиян хотели бы видеть Владимира Путина президентом после 2024 года

Более половины россиян хотели бы видеть Владимира Путина президентом после 2024 года

Более половины россиян хотели бы видеть Владимира Путина президентом после 2024 года. По данным опросов "Левада-центра", 54% наших соотечественников хотят, чтобы Путин остался президентом после 2024 года.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Генпрокуратура РФ предписала жёстко пресекать подготовку незаконных акций

Генпрокуратура РФ предписала жёстко пресекать подготовку незаконных акций

Замгенпрокурора РФ Александр Буксман, выступая на коллегии ведомства по итогам работы в первом полугодии 2019 года, заявил о необходимости жёстко пресекать действия организаторов и участников незаконных публичных акций.

//В мире

В Киеве возбудили еще одно уголовное дело в отношении уехавшего из Украины с семьей Порошенко

В Киеве возбудили еще одно уголовное дело в отношении уехавшего из Украины с семьей Порошенко

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило еще одно уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко, который уехал из страны со своей семьей.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Хабаровский край ожидает повтор большой воды 2013 года

Хабаровский край ожидает повтор большой воды 2013 года

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации из-за обострившейся паводковой ситуации. Ещё на прошлой неделе в Тугуро-Чумиканском районе сильно разлилась река Уда, подтопив сразу три населенных пункта: Неран, Алгазея и Удское.

//Происшествия

Экологи предупреждают, что Россия вскоре может потерять весь промысловый лес

Экологи предупреждают, что Россия вскоре может потерять весь промысловый лес

Российские экологи считают, что если лесные пожары будут продолжаться в тех же масштабах, то уже через десять лет страна может полностью потерять запасы промыслового леса, включая ценные породы деревьев.

//Наука

Япония и Индия намерены отправить на Луну совместную миссию по поиску воды

Япония и Индия намерены отправить на Луну совместную миссию по поиску воды

Япония и Индия намерены отправить на Луну совместную миссию с беспилотным аппаратом для поиска воды на поверхности естественного спутника Земли. Об этом сообщила во вторник газета Yomiuri shimbun.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//Политика

США требуют от Украины отдать землю

США требуют от Украины отдать землю

Не успел Володимир Зеленський порадоваться своей победе на парламентских выборах, как американцы предъявили ему список требований. Теперь, когда у Незалежной появился очередной «шанс стабилизировать страну и гарантировать её независимость от России», пора выполнять требования МВФ.

//Новости СМИ2

//Политика

Англия мечтает навредить России и Китаю

Англия мечтает навредить России и Китаю

Великобритания озабочена сближением России и Китая. Лондонские аналитики пытаются выработать выгодную для Запада стратегию поведения: попытаться убедить Москву в том, что, отдаляясь от Запада, она вредит сама себе, т. к. попадает в зависимость от Пекина.

//Политика

Турки готовы покупать российские авиалайнеры, но их нет

Турки готовы покупать российские авиалайнеры, но их нет

Несмотря на угрозы о введении санкций против Турции из-за покупки ПВО С-400, президент Трамп медлит. США очень хотят наказать Анкару за покупку русского оружия, но понимают, что санкции будут эффективны, если приведут к расколу турецкого общества и отстранению Эрдогана от власти.

//Политика

Кого берут в обоз

Кого берут в обоз

Это выражение относится к кандидатам в губернаторы на предстоящих в сентябре выборах. Тех, кто реально должен победить конкурентов и пользуется поддержкой Кремля. Сегодня это самая трудная задача для Администрации президента – помочь выиграть кандидатам в губернаторы, которым доверяют. В АП проходят регулярные совещания.

//Общество

Азбука Морзе русского рока

Азбука Морзе русского рока

Нобелевская премия по литературе, присуждённая Бобу Дилану в 2016 г., стала международным признанием рок-поэзии. Однако ещё раньше, в конце 90-х – в России начали проводить конференции, посвящённые этой форме литературы. У истоков стоял Юрий ДОМАНСКИЙ – ныне доктор филологических наук

//Общество

МАКС-2019 – в обнимку с Китаем, с прицелом на Турцию

МАКС-2019 – в обнимку с Китаем, с прицелом на Турцию

Международный авиационно-космический салон (МАКС) в этом году может стать ареной интересных событий. Во-первых, новый, куда более высокий уровень участия Китая – КНР выступает в качестве страны-партнёра. Во-вторых, наконец на статической стоянке и в полёте широкой публике покажут МС-21

//Общество

Лесные пожары можно было предотвратить

Лесные пожары можно было предотвратить

В Институте вычислительных технологий (ИВТ) СО РАН рассказали о наработках сибирских учёных, которые позволяют отслеживать лесопожарную обстановку в режиме реального времени. Учёные отмечают, что своевременное предотвращение гораздо выгоднее, чем ликвидация стихийного бедствия

//Новости партнеров

//Общество

Потерпевшие по делу Альберта Худояна жалуются на угрозы

Потерпевшие по делу Альберта Худояна жалуются на угрозы

В редакцию поступила копия заявления представителя компании Mansfield Executive Limited в правоохранительные органы. Компания признана потерпевшей в уголовном деле против Альберта Худояна. По версии следствия, Худоян вывел совместное предприятие из-под контроля бизнес-партнёров

//Общество

Тайны ближнего космоса

Тайны ближнего космоса

В июле 2019 г. глава «Роскосмоса» Д. Рогозин совершил беспрецедентный в истории нашей космонавтики шаг, подписав распоряжение, засекретившее данные о российской космической группировке. Покров тайны накроет информацию о новых пусках и состоянии орбитальных аппаратов.

//Общество

Игры без приказа

Игры без приказа

Гибель 4-х детей при пожаре в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае уже привела к проверкам летних лагерей по всей стране. Контролёры хотят прикрыться, потому что в случае беды они будут крайними. Последствий несколько. Лагерей станет меньше, а стоимость отдыха вырастет.

//Общество

Россия и Китай за связь без брака

Россия и Китай за связь без брака

Состоялось 1-е совместное патрулирование дальней авиации России и Китая. Речь о готовящемся новом соглашении по военному сотрудничеству между Москвой и Пекином. Утром 23 июля (в Москве была полночь)на Дальнем Востоке поднялись 2 тяжёлых бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС.

//Культура

Оказалось, «Евгений Онегин» – чудесная опера

Оказалось, «Евгений Онегин» – чудесная опера

На исходе театрального сезона 2018/2019 мне выпала удача. Премьера оперы «Евгений Онегин» в Детском музыкальном театре «Зазеркалье» (С-Петербург) своей творческой силой словно «отмыла» сочинение Пушкина – Чайковского от унылого груза прежних режиссёрских трактовок. Чудесная опера.

//Культура

Знать правду очень важно

Знать правду очень важно

Зритель знает и любит Ольгу БУДИНУ за роли в таких фильмах и сериалах, как «Граница. Таёжный роман», «Дневник его жены», «Романовы. Венценосная семья», «Идиот», «Баязет», «Московская сага», «Жена Сталина», «Тяжёлый песок», «Земский доктор», «Эйнштейн. Теория любви» и другие

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Борис Джонсон оскорбил Трампа, Меркель, Эрдогана и всю Африку
2

Жительнице Новокузнецка удалили опухоль весом 4 кг
3

США требуют от Украины отдать землю
4

Мэрия Хабаровска скупает квартиры для аварийных переселенцев
5

В понедельник всё человечество провалилось в экологическую долговую яму

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры