«Роснефть» купается в деньгах

ОПРОС, который продемонстрировали простые россияне на акции нефтяного гиганта, удивил бывалых банкиров. Люди отстаивали за ними многочасовые очереди в Сбербанке. И «Роснефти» даже пришлось продлить срок приема заявок на два дня. В результате россияне купили акций на 750 млн. долларов.

Всего компания продала акций на 10,4 млрд. долларов. Львиную их долю (21%) купили иностранные нефтяные компании: британская BP (на 1 ­млрд. долл.), малазийская Petronas (на 1,5 млрд. долл.) и китайская CNPC (на 0,5 млрд. долларов).

А на днях стало известно, что в покупке участвовали российские олигархи. Трио из Романа Абрамовича, Олега Дерипаски и Владимира Лисина (владельца Новолипецкого меткомбината) вложило 1 млрд. долларов.

С одной стороны, участие в первичном размещении иностранных холдингов и крупных предпринимателей на пользу мелкому акционеру. Западная деловая практика требует уважительного отношения ко всем акционерам. И иностранцы не допустят каких-либо махинаций в компании: вывода активов, заключения нерыночных сделок. Да и олигархи свой кусок не упустят.

С другой стороны, созданный ажиотаж позволил «Роснефти» продать акции довольно дорого - по 7,55 долл. за акцию. Что соответствует стоимости компании в 77 млрд. долларов. А, как мы писали ранее, аналитики считают такую цену слишком высокой. Поэтому после выхода на биржу акции немного снизились в цене до 7,3 долл., правда, сейчас вновь вернулись к начальным рубежам.

Однако, как отмечают аналитики, простора для роста у «Роснефти» практически нет: потенциал был израсходован при размещении. «Справедли­вую стоимость акции инвестиционные компании и банки выставляют в диапазоне 7,2-8 долл. за акцию. Считай, столько, сколько она стоит сейчас. Поэтому «Роснефть» будет дорожать, если будет расти весь рынок, - рассказывает аналитик ИК «Атон-Лайн» Андрей Верников. - Привлекательнее в этом плане выглядят акции «Лукойла». Сейчас они стоят 84,5 доллара. А целевая цена - 96,4 доллара».

Напрашивается вопрос: разве олигархи, привыкшие к высоким прибылям, этого не знали? По мнению экспертов, предприниматели таким образом показали лояльность власти, поддержав крупнейшую государственную компанию. А иностранные концерны покупали в расчете на расширение сотрудничества с «Роснефтью». И у китайцев, и у британцев есть совместные проекты по разработке нефтяных месторождений в Сибири и на Сахалине.

Кто ты, акционер «Роснефти»?

Пенсионер - 28%

Финансист, бухгалтер - 11%

Бизнесмен, предприниматель - 9%

Преподаватель - 7%

Служащий - 5%

Менеджер - 4%

Научный работник - 4%

Творческий работник - 4%

Инженер - 4%

Домохозяйка - 3%

Работник сферы услуг - 3%

Военнослужащий - 3%

Работник торговли - 3%

Строитель - 3%

Директор - 3%

Медик - 2%

Студент - 2%

Юрист - 2%

Безработный - 1%

Рабочий - 1%

«Юкоса» больше нет

КРЕДИТОРЫ опальной компании во вторник проголосовали за признание компании банкротом. Фактически поставлен последний аккорд в противостоянии государства и некогда могущественной империи Михаила Ходорковского. Если арбитражный суд подтвердит решение кредиторов, то оставшиеся предприятия «Юкоса» будут проданы с молотка.

Главным претендентом на эти активы считается «Роснефть». По оценке арбитражного управляющего, кстати, считающегося ставленником «Роснефти», остатки «Юкоса» стоят 17 млрд. долларов. Однако инвестиционные компании оценивают их более чем в 30 ­млрд. долларов.

Если «Роснефти» удастся по дешевке купить эти предприятия, то цена ее акций может подрасти. Тем временем акции самого «Юкоса» после известия о банкротстве упали разом на 35%.