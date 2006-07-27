«Роснефть» купается в деньгах
№ 12(12) от 27.07.2006 [«Аргументы Недели », Алексей КРАШАКОВ ]
Всего компания продала акций на 10,4 млрд. долларов. Львиную их долю (21%) купили иностранные нефтяные компании: британская BP (на 1 млрд. долл.), малазийская Petronas (на 1,5 млрд. долл.) и китайская CNPC (на 0,5 млрд. долларов).
А на днях стало известно, что в покупке участвовали российские олигархи. Трио из Романа Абрамовича, Олега Дерипаски и Владимира Лисина (владельца Новолипецкого меткомбината) вложило 1 млрд. долларов.
С одной стороны, участие в первичном размещении иностранных холдингов и крупных предпринимателей на пользу мелкому акционеру. Западная деловая практика требует уважительного отношения ко всем акционерам. И иностранцы не допустят каких-либо махинаций в компании: вывода активов, заключения нерыночных сделок. Да и олигархи свой кусок не упустят.
С другой стороны, созданный ажиотаж позволил «Роснефти» продать акции довольно дорого - по 7,55 долл. за акцию. Что соответствует стоимости компании в 77 млрд. долларов. А, как мы писали ранее, аналитики считают такую цену слишком высокой. Поэтому после выхода на биржу акции немного снизились в цене до 7,3 долл., правда, сейчас вновь вернулись к начальным рубежам.
Однако, как отмечают аналитики, простора для роста у «Роснефти» практически нет: потенциал был израсходован при размещении. «Справедливую стоимость акции инвестиционные компании и банки выставляют в диапазоне 7,2-8 долл. за акцию. Считай, столько, сколько она стоит сейчас. Поэтому «Роснефть» будет дорожать, если будет расти весь рынок, - рассказывает аналитик ИК «Атон-Лайн» Андрей Верников. - Привлекательнее в этом плане выглядят акции «Лукойла». Сейчас они стоят 84,5 доллара. А целевая цена - 96,4 доллара».
Напрашивается вопрос: разве олигархи, привыкшие к высоким прибылям, этого не знали? По мнению экспертов, предприниматели таким образом показали лояльность власти, поддержав крупнейшую государственную компанию. А иностранные концерны покупали в расчете на расширение сотрудничества с «Роснефтью». И у китайцев, и у британцев есть совместные проекты по разработке нефтяных месторождений в Сибири и на Сахалине.
Кто ты, акционер «Роснефти»?
Пенсионер - 28%
Финансист, бухгалтер - 11%
Бизнесмен, предприниматель - 9%
Преподаватель - 7%
Служащий - 5%
Менеджер - 4%
Научный работник - 4%
Творческий работник - 4%
Инженер - 4%
Домохозяйка - 3%
Работник сферы услуг - 3%
Военнослужащий - 3%
Работник торговли - 3%
Строитель - 3%
Директор - 3%
Медик - 2%
Студент - 2%
Юрист - 2%
Безработный - 1%
Рабочий - 1%
«Юкоса» больше нет
КРЕДИТОРЫ опальной компании во вторник проголосовали за признание компании банкротом. Фактически поставлен последний аккорд в противостоянии государства и некогда могущественной империи Михаила Ходорковского. Если арбитражный суд подтвердит решение кредиторов, то оставшиеся предприятия «Юкоса» будут проданы с молотка.
Главным претендентом на эти активы считается «Роснефть». По оценке арбитражного управляющего, кстати, считающегося ставленником «Роснефти», остатки «Юкоса» стоят 17 млрд. долларов. Однако инвестиционные компании оценивают их более чем в 30 млрд. долларов.
Если «Роснефти» удастся по дешевке купить эти предприятия, то цена ее акций может подрасти. Тем временем акции самого «Юкоса» после известия о банкротстве упали разом на 35%.
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