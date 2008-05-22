От эффективной промышленной политики к экономической интеграции

ОЧЕРЕДНАЯ рабочая встреча представителей экономической элиты стран СНГ под эгидой Международного центра (МЦ) «Сотрудничество» прошла 16 мая 2008 г. в Москве в Доме Союзов. Ее главная тема – рассмотрение предложений по выработке эффективной промышленной политики России и стран СНГ. Также обсуждались вопросы развития конкурентоспособного производства, пути и перспективы экономической интеграции.

Во вступительном слове руководитель МЦ «Сотрудничество» Константин Даценко выразил уверенность, что выработка общенациональной промышленной политики России и стран СНГ близится к завершению. Эта деятельность вызывает живой интерес правительственных и законодательных структур государства.

Заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский подчеркнул важность эффективной промышленной политики и рассказал участникам о трудностях законодательного обеспечения экономической интеграции в рамках СНГ. По его мнению, экономическая интеграция стран СНГ невозможна без внятной и эффективной промышленной политики.

О современных проблемах безопасности рассказал замес­титель руководителя Антитеррористического центра стран СНГ генерал-майор Станислав Смольский.

Завершилась встреча традиционным торжественным награждением. Награды вручали народная артистка СССР Элина Быстрицкая и народный артист России Борис Химичев.

За особо выдающиеся личные заслуги и достижения почетные ордена были вручены: Владимиру Надеину (ООО «Нефтяная и Газовая Бе­зопасность – Энергодиагностика», Москва); Талапу Рахманову (ОАО «АТФ Банк-Кыргызстан», Кыргызстан); Копсекбаю Тулебаеву (ТОО «Алматыгипрогор-1», Казахстан); Дмитрию Лыкову (ОАО «Сибакадемстрой», Новосибирск); Мейрамгалию Тлеужанову (АО «Алматинский вагоно-ремонтный завод», Казахстан); Исматулулло Абдуллоеву (ГУП «Таджикская железная дорога», Таджикистан); Алмату Турсунову (ТОО «Карасу», Казахстан); Валентину Сергиенко (Дальневосточное отделение РАН, Владивосток); Сергею Тулегенову (АО «Казахстан Кагазы», Казахстан); Дмитрию Киве (АНТК имени О.К. Антонова, Украина); Герману Шаевичу (ООО УСК «Апрель», г. Пермь).