Америку взяли в стальные клещи

ПОСЛЕДНЕЕ приобретение – производитель проката «ВиСиАй Стил» в штате Огайо. Обанкротившийся завод мощностью 1,22 млн. т куплен по дешевке – всего за 140 млн. долларов. Правда, на предприятии висят долги в 230 млн. долларов.

«Северсталь» обязалась привести завод в порядок к 2012 году. По данным «АН», компания Алексея Мордашова приценивается к заводу «Исмарк». Это пятый по величине сталелитейный гигант в США. «Исмарк» чуть было не продали индийской «Ессар». Но сделку заблокировали профсоюзы. Их лидеры не захотели работать под индусами и обратились к г-ну Мордашову с предложением о возможной покупке предприятия.

Если сделка состоится, сталелитейные мощности «Северсали» на территории США превысят 15 млн. тонн. Тогда она поднимется на второе место в американском металлургическом рейтинге.