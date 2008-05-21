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Кому нести «русский крест»

№ 21(107) от 22.05.2008 [«Аргументы Недели », Подготовил Константин ГУРДИН ]

Кому нести «русский крест»

Россия вымирает с такой скоростью, точно ведет кровопролитную войну. Численность населения сокращается на 1 млн. человек в год. К 2050 г. вместо нынешних 143 млн. у нас останется 100 млн. человек. К тому времени на одного работающего будет приходиться один пенсионер.

На этом горькие истины не заканчиваются. В прошлом году Россия умудрилась стать единственной промышленно развитой страной, в которой средняя продолжительность жизни не выросла, а сократилась. Мы дошли до того, что резко отстаем по этому показателю уже не только от США, Японии и Европы, но и от развивающихся государств Африки и Латинской Америки!

Тем временем правительство делает вид, будто ничего не знает о надвигающемся коллапсе. Министры нацепили розовые очки. Они радостно рапортуют о резком подъеме рождаемости и строят нереалистичные планы. Пока государство не признает, что именно оно повинно в нынешнем демографическом кризисе, к лучшему ничего не изменится.

Конец истории

«Русский крест» – такое название ученые дали одной из наиболее острых проблем, стоящих перед страной. 16 лет назад баланс смертей и рождений в России стал нулевым. Умирало столько же людей, сколько рождалось на свет. Линии пересеклись, а затем смертность начала расти, а рождаемость – упала. В результате с 1992 по 2007 г. мы потеряли 12 млн. граждан. Сейчас каждый год в стране «убывает» столько людей, что хватило бы заселить Краснодар или Новгородскую область.

В то же время власти вели себя так, словно им нет до этого никакого дела. Тем более что какое-то время экономику выручал так называемый демографический дивиденд. Умирали в основном старики. Поэтому при общем снижении численности населения доля людей трудоспособного возраста росла. Это позволяло государству закрывать глаза на проблему. К тому же оно изрядно экономило на медицине и пенсионном обеспечении.

В прошлом году лафа закончилась. Начался перелом: с каждым годом работников будет все меньше, а пенсионеров – все больше. По оценке главы центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ Валерия Елизарова, в 2006 г. на каждого трудоспособного приходилось 0,6 ребенка и пенсионера. К 2025 г. соотношение составит 1:0,8, в 2050 г. будет 1:1. Чем это может обернуться? Уже сейчас компании и предприятия столкнулись с острым дефицитом кадров. И год от года он будет лишь нарастать. В 2020 г. стране будет не хватать 22 млн. рабочих рук.

С 1992 по 2007 г. мы потеряли 12 млн. граждан. К 2050 г. население уменьшится еще на 43 миллиона.

И наконец, самое неприятное. Уровень жизни в стране вырос, а вот ее продолжительность – сократилась. В странах с таким же, как у нас, уровнем ВВП на душу населения мужчины живут дольше на 3–11 лет, женщины – на 1–5 лет. В среднем в мире продолжительность жизни каждый год увеличивается на 0,22 года. У нас все ровно наоборот. Вот показательный пример. Правительство пообещало к 2025 г. довести среднюю продолжительности жизни до 75 лет. «Это не бог весть что, а нынешний уровень Мексики», – констатирует руководитель Центра демографии и экологии человека Анатолий Вишневский.

Эхо девяностых

А что государство? Оно по-прежнему обманывает само себя. Дело в том, что в прошлом году рождаемость в России ощутимо выросла, подскочив на 8%. Это дало повод главе Минздравсоцразвития Татьяне Голиковой заявить на заседании правительства, будто с проблемой вымирания страны покончено.

Это был обман. Нынешний «беби-бум» – вовсе не заслуга кабинета министров. Это всего лишь эхо перестроечного всплеска рождаемости. «Заводят детей те, кто родился в те годы», – объясняет Владимир Архангельский из центра по изучению проблем народонаселения МГУ. Вскоре наступит черед следующего поколения. Его портрет удручает. Это люди, родившиеся в однодетных семьях, 43% которых жили за чертой ниже прожиточного минимума. Едва ли стоит ожидать от них безудержного подъема рождаемости. Поэтому, по оценке г-на Архангельского, незначительный всплеск продлится от силы до 2012 года. После чего «русский крест» вновь развернется над страной во всю ширь.

Иными словами, как бы правительству ни хотелось, оно не может рассчитывать, что проб­лема «рассосется» сама собой. Как быть? «Основная причина проблемы – очень низкая цена человеческой жизни в глазах государства», – уверена Алла Иванова из ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения. Наши власти наплевательски относятся к развитию медицины и системы социального обеспечения.

«Потенциал сокращения смертности в России – минимум 1 млн. человек в год. В таких странах, как Польша и Бразилия, смертность составляет 12 человек из 1 тыс. в год. В развитых странах – 8. А в России – 15 человек. Причем треть умирающих – трудоспособное население», – добавляет академик Абел Аганбегян.

Самые распространенные причины смерти в нашей стране – инфаркты, инсульты и травматизм. Смертность от гипертонии в России в 5 раз выше, чем в странах ЕС. Здесь можно было бы сделать немало. Г-н Аганбегян приводит такой пример. В США ежегодно делается 600 тыс. операций коронарного шунтирования. Они спасают минимум полмиллиона жизней и возвращают людей к активной деятельности! У нас проводится менее 10 тыс. таких операций…

Кроме того, в России 2 млн. человек ежегодно уходят на инвалидность. По оценкам академика, можно было бы каждый год «возвращать в строй» по крайней мере 200–300 тыс. инвалидов. Достаточно всего лишь улучшить систему диагностики и лечения заболеваний. Вложения в это окупились бы за 12 месяцев.

Ученые с пеной у рта доказывают государственным мужам, что остановить вымирание страны – задача вполне решаемая. Который год они «на пальцах» объясняют, что и как для этого нужно сделать. Но, похоже, власти слушать их не хотят и не собираются. Может быть, в правительстве просто еще не появились те люди, которым «русский крест» не покажется непосильной ношей?

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