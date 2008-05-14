Несгораемое топливо
№ 20(106) от 15.05.2008 [«Аргументы Недели », Отдел экономики ]
ИДЕЯ состояла в том, чтобы заставить собственников нефтеперерабатывающих заводов модернизировать предприятия. Сейчас они работают в 2–3 раза менее эффективно, чем западные аналоги.
По оценке аналитика ИФК «Солид» Дениса Борисова, для типичного российского НПЗ, если его не модернизировать, налоговая нагрузка в 2011 г. вырастет на 30%. Но, скорее всего, это ударит только по карману автомобилистов. Заводы переложат расходы на покупателей. «К 2011 г. розничная цена бензина увеличится на 60–70%», – прогнозирует Наталья Мильчакова из ФК «Открытие».
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