Несгораемое топливо

ИДЕЯ состояла в том, чтобы заставить собственников нефтеперерабатывающих заводов модернизировать предприятия. Сейчас они работают в 2–3 раза менее эффективно, чем западные аналоги.

По оценке аналитика ИФК «Солид» Дениса Борисова, для типичного российского НПЗ, если его не модернизировать, налоговая нагрузка в 2011 г. вырастет на 30%. Но, скорее всего, это ударит только по карману автомобилистов. Заводы переложат расходы на покупателей. «К 2011 г. розничная цена бензина увеличится на 60–70%», – прогнозирует Наталья Мильчакова из ФК «Открытие».