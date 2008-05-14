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Деньги смотрят в лес

№ 20(106) от 15.05.2008 [«Аргументы Недели », Алексей ПАВЛОВ ]

Деньги смотрят в лес

ЛЕСНЫХ ресурсов у России больше, чем у Канады и США, вместе взятых. Но бумаги и картона мы производим в 2,5 раза меньше, чем Канада, и в 11 раз меньше, чем США. Кроме того, страна пока не восстановила советские объемы заготовки древесины. Выпуск пиломатериалов сейчас на 70% ниже, чем был в 1990 году.

 Поэтому наш лес кормит кого угодно, только не нас самих. В основном на нем зарабатывают китайцы и европейцы. Как быть? Отрасль нуждается в модернизации. Проблема в том, что обновление влетит в копеечку. По подсчетам Минпромэнерго, цена вопроса – 1,2 трлн. рублей. По данным «АН», государство готово выделить четверть этой суммы. Но лишь после того, как лесные предприятия докажут, что готовы работать по-новому.

 Только вот подобной решимости они пока не демонстрируют. На то есть простая причина. По оценке Института проб­лем экономики переходного периода, прибыль от экспорта кругляка может достигать 500%. Кто будет в таких условиях вкладывать десятки миллиардов рублей в целлюлозно-бумажные комбинаты или заводы по производству ДСП и паркета?

 Правительству об этой проблеме извест­но давно. Поэтому оно решило перекрыть экспортный кран. Пошлина на вывоз круглого леса повышалась уже дважды. В 2009 г. ее доведут до заградительной черты в 50 евро за кубометр. Но уже сейчас ясно, что результат меры – неоднозначный. С одной стороны, по итогам прошлого года в целом экспорт кругляка из России сократился на 3%. С другой стороны, экспорт в Китай вырос на 20%.

 В чем дело? По образному выражению Виктора Зубкова, «мы по-прежнему, как негры, работаем на китайцев». Поднебесная легко обошла таможенные барьеры. Китай развернул на нашей территории вдоль границы несколько деревообрабатывающих предприятий. Это банальные пилорамы, на которых кряжи распускаются на доски. Вместо кругляка в Китай идут слегка обработанные бревна – на них пошлины не повышались.

 Вот показательный пример. В момент принятия концепции развития лесоперерабатывающего комплекса на территории России работали 10 китайских распилочных заводов. Спустя неделю их стало уже 18…

 Значит, одним только повышением пошлин делу не поможешь. Эксперты советуют подходить к решению проблемы комплексно. Ударив таможенным кнутом, правительство одновременно должно предложить российским переработчикам вкусный пряник.

 Им станет финансовая поддержка Инвестфонда и Банка развития. Они компенсируют от 50 до 65% расходов на строительство современных предприятий. По данным «АН», приоритет будет за целлюлозно-бумажной промышленностью. Если план сработает, к 2020 г. выпуск лесоматериалов в нашей стране вырастет в 2–3,5 раза, а доля импорта сократится на четверть.

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Десять лет тюрьмы получил на днях бывший сотрудник Разведывательного управления Министерства обороны США (РУМО) Рон Рокуэлл Хансен за многолетний шпионаж в пользу китайской спецслужбы – Министерства госбезопасности КНР. Последнее, кстати, во многом напоминает советский Комитет госбезопасности, поскольку отвечает и за ведение внешнеполитической разведки за рубежами Поднебесной, и за осуществление контрразведывательных мероприятий в пределах ее границ. Особую пикантность делу придает не только тот факт, что Хансен – сын военного разведчика, но и то, что провалившемуся китайскому шпиону 5 сентября «стукнуло» аж 60 лет! Седина в бороду – бес в ребро. Только в этом случае под бесом надо понимать желание потаскать каштаны из огня для китайского дракона. Правда, истинные действий Хансена не совсем ясны. Хотя он и говорил на следствии, что еще в юности, работая миссионером на Тайване, проникся любовью и к Тайваню, и к континентальному Китаю тоже. Возможно, конечно, что бывший разведчик просто хотел скрасить свою старость, заработав дополнительные деньги: по оценкам следователей, Хансен получил около 800 тыс. долл. «Рон Хансен был готов нарушить свою присягу и предать свою страну ради финансовой выгоды», – подчеркивает в этой связи спецагент Пол Хэртел из отделения ФБР в Солт-Лейк-Сити. Однако если не будет помилования или амнистии, Хансен выйдет на свободу весьма пожилым человеком, у которого, может статься, не будет вообще никаких денег – ни полученных от китайцев, ни заработанных на службе у американского правительства, поскольку государство их, если захочет, может и конфисковать подчистую. Хотя до этого дело вряд ли дойдет, поскольку Хансен активно сотрудничал со следствием и, как было заявлено в суде, предоставил американскому правительству важную информацию о методах оперативной работы китайской разведки. В итоге он получил не самое серьезное наказание – даже изначально в рамках сделки со следствием для него просили 15 лет тюрьмы. А ведь за шпионаж в США можно «загреметь» и пожизненно, не говоря о том, что есть и такая опция, как электрический стул. Ну, а ставшие известными контрразведке США сведения вполне могут привести к тому, что на чистую воду выведут еще не одного китайского шпиона, свившего себе гнездо в недрах Пентагона или другого федерального ведомства Америки. «Китайское правительство продолжает попытки выявить и завербовать нынешних и бывших членов разведывательного сообщества Соединенных Штатов. Это очень тревожная тенденция. Эти лица должны сохранять бдительность и немедленно сообщать о любой подозрительной деятельности. Дело Хансена является примером того, что произойдет с теми, кто нарушает доверие общества и рискует нашей национальной безопасностью, раскрывая секретную информацию», – приводятся слова прокурора Джона У. Хубера в специальном пресс-релизе Министерства юстиции США (офис прокурора США по штату Юта), обнародованном 24 сентября с.г. Впрочем, Билл Герц – старший редактор Washington Free Beacon – в своей статье «Бывший сотрудник РУМО получил 10 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Китая», опубликованной на этом онлайн-ресурсе 25 сентября с.г., приводит и другую версию того, почему же Хансен вдруг решил поработать на, как теперь уже считают многие в США, злейшего врага Америки. По словам журналиста, в расшифровке перехватов разговоров, которые вел Хансен, содержится информация о том, что тот, якобы, был в определенной мере «мотивирован шпионить в пользу Китая из-за ненависти к президенту Трампу». Вот это поворот. Учитывая, сколько человек в США не любят своего действующего президента, количество потенциальных китайских шпионов просто не поддается учету! Скоординированная атака Впрочем, и это не самое главное. Наиболее печальным во всей этой истории – по крайней мере, для спецслужб США – является тот факт, что Хансен стал лишь одним из трех бывших разведчиков, которые за последнее время были схвачены за шпионаж в пользу Китая. Причем эти сотрудники имели доступ к весьма чувствительной информации. Так, в июне 2018 года виновным в продаже секретов китайцам был признан бывший сотрудник ЦРУ Кевин Патрик Мэллори, работавший также на РУМО и на ряд других американских агентств, а в мае 2019 года стало известно, что в аналогичном преступлении сознался еще один его бывший коллега по Лэнгли – Джерри Чун Шин Ли. Последний служил в ЦРУ с 1994-го по 2007 год, после чего переехал жить в Гонконг, где и был завербован разведкой КНР, став в итоге виновником провала в 2010-2012 годы целой сети ЦРУ. В целом, как указывают западные СМИ, Центральное разведуправление потеряло не менее 20 своих информаторов в Китае, часть из которых якобы даже была убита. А еще раньше, в 2006 году, бывший аналитик РУМО Рон Монтаперто, задержанный за незаконное хранение грифованных документов, в рамках сделки со следствием неожиданно признался, что еще в 1980-е годы он передавал секретную информацию китайской военной разведке. «Соединенные Штаты сталкиваются с большой и растущей угрозой для своей национальной безопасности от китайских операций по сбору разведданных. Среди наиболее серьезных угроз – усилия Китая по киберпроникновению и внедрению агентов в американские организации, занимающиеся вопросами обеспечения национальной безопасности. Эти операции не являются новостью, но сообщения о китайском шпионаже против Соединенных Штатов значительно возросли за последние 15 лет», – указывалось в отчете Американо-китайской комиссии по экономике и безопасности за 2016 год. Тревога эта, как видим, была не напрасной. Судя по всему, «поднебесные» оперативники нашли эффективную отмычку к сердцам сотрудников спецслужб США и вербуют их одного за другим. Не исключено, что в этом – заслуга искусственного интеллекта (ИИ), на который, как считают специалисты Разведывательного сообщества США, их китайские коллеги в погонах сделали ставку. Если это так, то ставка эта себя пока оправдывает. Хотя ключевое слово здесь «пока», поскольку США в последнее время тоже активно внедряют этот самый ИИ в области разведки и контрразведки. Такова суровая реальность XXI века: если в прошлом столетии успех в борьбе спецслужб зависел от естественного интеллекта разведчиков и обеспечивающей их работу технической аппаратуры, то сегодня все большую роль на себя начинает брать интеллект искусственный. Но вот предсказать, что будет, если один ИИ (например, китайский) завербует другой ИИ (американский, к примеру), не сможет сегодня ни один исследователь спецслужб. Это, конечно, шутка, но в каждой шутке, как известно… Источник: http://www.ng.ru/armies/2019-09-26/100_190926china.html

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