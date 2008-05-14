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С долларом лучше «не дрыгаться»

№ 20(106) от 15.05.2008 [«Аргументы Недели », Андрей Угланов ]

С долларом лучше «не дрыгаться»
Фото А. ЛУКАШИНА
  – ВАШ совет домохозяйкам – от долларов пора избавляться?

 – А у них много долларов? Я не думаю. Если речь идет о суммах в несколько тысяч долларов, то раз уж не успели вовремя перевести их в евро, сейчас делать это уже поздно. Лучше не «дрыгаться».

 – Но все мы – свидетели финансового кризиса в США. Говорят даже, что мир ждет самое серьезное экономическое потрясение со времен Великой депрессии. А ваше мнение?

 – Никакого коллапса не будет! Сравнивать нынешнюю ситуацию с кризисом 1930-х совершенно неправомерно. Тогда наблюдалось бешеное перепроизводство товаров, их было некуда деть. Началась массовая безработица. Чтобы решить проблему, правительство стало строить дороги. Безработные работали за 1 доллар в день или даже просто за еду. Сейчас нет ничего похожего.

 Возьмем другой пример. Ипотечный кризис в США уже был в начале 1980-х годов. Тогда Рейган стал президентом после восьми лет успешного губернаторства в Калифорнии. В те времена кризис действительно разразился очень масштабный. Он, как и любой другой, был связан с цикличностью развития рыночной экономики. Сначала замедлилось развитие реального сектора. Это сказалось на ипотеке. Учтем, что в США 27% бюджета семей идет на погашение ипотечных займов. Их перестали возвращать. Вследствие этого разразился кризис ликвидности местных ипотечных банков. Упал и крупнейший американский ипотечный банк.

 Но они этот кризис благополучно преодолели. Помогло повышение процентных ставок и отказ от глупого лозунга, что «инфляция должна быть нулевой». Уже в то время обсуждался вопрос: что делать с тем, что огромные «спекулятивные» средства начали «уходить» из США в Европу? Но подсчитали и успокоились: оказалось, всего объема рынка валют в Европе не хватит, чтобы поглотить этот капитал.

 Конечно, сейчас ситуация меняется. Во-первых, снизилась значимость доллара. В международных расчетах доля этой валюты упала с 75 до 50%. Во-вторых, резко сократился вес американского ВВП по отношению к мировому.

 Но все равно никаких «грандиозных потрясений» не будет. Без доллара мировой экономике никуда не деться. Да, он будет опускаться по отношению к евро. Но та же Европа по-прежнему в очень значительной степени завязана на экономику США. Поэтому на каком-то уровне наступит стабилизация валютных курсов.

 – Значит, прогнозы некоторых аналитиков, что «доллар скоро лопнет», не имеют под собой оснований?

 – Доллар не лопнет. Может быть, он уже не вырастет до прежних величин. Но рано или поздно он обязательно «угомонится». Опять же ни мы, ни европейцы не знаем, каковы задумки американского административно-промышленно-финансового конгломерата. Взять те же цены на продовольствие. Они растут не только по объективным, но и по субъективным причинам. Это выгодно американцам, которые традиционно производят много зерна.

 – Россия тоже могла бы заработать на подорожании продовольствия?

 – Надо было в свое время больше внимания уделять сельскому хозяйству. Но у нас ничего в этой отрасли не делалось! Лет семь назад министр сельского хозяйства Гордеев докладывал правительству о громадной проблеме нашей продовольственной зависимости. Министр финансов Кудрин ответил на это: «А чего? Купим все за границей!»

 При нынешних ценах – накладно получается… Эта ситуация – сигнал. Нужно больше вглядываться в собственную экономику. И развивать ее, чтобы всегда была альтернатива.

 – Почему Минфин хранит значительную часть денег российского Стабилизационного фонда в американских ценных бумагах?

 – Начнем с того, откуда берутся эти деньги. Торговый баланс – в нашу пользу. Соответственно, возникает излишек. Компании получают средства в валюте. Потом они продают ее, чтобы иметь рубли для внутренних расходов. Естественно, покупает у них Центральный банк – через биржу. Вот валютный запас страны и растет. Дальше возникает вопрос – во что его вкладывать? В золото? Но это такой товар, который может, как это было в 1980-м году, дойти до 800 долл. за тройскую унцию, а потом резко упасть. Сейчас золото снова дорогое из-за финансового кризиса, но кто знает, что будет с ним через какое-то время?

 Другой вариант – держать средства в валютах. Тут опять возникает вопрос: в каких? Самая «емкая» валюта – доллары США. Американские казначейские обязательства – очень стабильный финансовый инструмент. Так что вроде бы у нас нет другого выхода.

 Хотя на самом деле альтернатива существует! Можно пустить эти деньги в развитие. Нужно строить мосты, дороги, прокладывать трубопроводы и коммуникации. Это – вложения в будущее. Возьмем такой пример: у нас создали «Фонд будущих поколений». Но средства лежат в нем и совершенно не работают. При этом завтра и ресурсы, и труд рабочих будут дороже – это неизбежно, цена всегда повышается. Значит, сегодня на те же деньги мы можем построить больше, чем спустя какое-то время. Вот это и была бы реальная поддержка будущих поколений.

 – Как вам идея продавать нефть за рубли?

 – Внутри страны – замечательно. А если за границу – что это даст? Представьте: иностранец сначала должен перевести сюда валюту, затем обменять ее в российском банке на рубли. Но, спрашивается, зачем банку эта валюта, кому он ее потом продаст? Надо понимать: в данном случае это будут не привлеченные средства, а обычная валютная сделка. Банкам, скорее всего, это будет неинтересно.

 – Может ли рубль стать региональной резервной валютой?

 – Вполне может. Но только в том случае, если мы будем активно развивать продуманные взаимоотношения с Таджикистаном, Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном, Арменией. Украина тоже могла бы присоединиться, хоть и не сразу…

 Мы упускаем возможности для воссоздания экономического союза стран – членов СНГ. У нас давным-давно есть для этого задел. Это межгосударственный банк СНГ. Только там делать никто ничего не хочет. Не знаю почему. Может быть, кто-то на всякий случай держит для себя теплое место?

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