Правительство полезло в трубу

Российские власти давно сообразили, что с водой в стране – дело труба. Но лишь неделю назад государство объявило, что вложит 10 млрд. руб. в ремонт городских трубопроводов. По данным «АН», этих денег не хватит, чтобы «залатать» даже десятую часть «питьевых» проблем. Реальная цена вопроса не так уж и высока – 200 млрд. рублей. Но, скорее всего, их выложит из своего кармана не государство, а население.

Зараза с доставкой на дом

Складывается удивительная ситуация. Россия – страна, обладающая одними из богатейших водных ресурсов в мире. Мы отстаем только от Бразилии с ее Амазонкой. Пресной воды у нас – хоть залейся. Хватит напоить полпланеты. Тем более что, по прогнозам ООН, к середине века от нехватки пресной воды будут страдать 48 стран с населением 2 млрд. человек. Кстати, нарастающий дефицит воды – одна из основных причин нынешнего резкого роста цен на продовольствие.

Несмотря на природные богатства, проблема не обошла Россию стороной. Дефицит воды наблюдается в Приморском и Краснодарском краях, Ростове и Пензе. И это только те проблемы, что выплыли на поверхность. Хуже другое. В три четверти городских квартир страны поступает вода из поверх­ностного водосбора. Вместе с ней в краны текут опасные бактерии, а также почти вся таблица Менделеева. Треть жителей России и вовсе получает опасную для здоровья воду, не прошедшую никакой очистки. Эта проблема особенно актуальна в Белгородской и Курской областях, Адыгее, Бурятии и Тыве. Там очищают не более 10% воды.

Но опасна и слишком интенсивная очистка. По данным Института им. Сысина, Уфа, Оренбург, Тюмень, Астрахан­ская область содержат в своих водопроводах недопустимую концентрацию хлора. Поволжские водопроводы загажены сульфатами. В Дальневосточном регионе, Калмыкии и Дагестане системы водоснабжения загрязнены вирусами и бактериями.

Качество воды нужно проверять по 54 показателям. Но реально контролируют лишь 15.

Безвредная вода течет из кранов только в четырех российских мегаполисах. Это Петербург, Челябинск, Москва и Екатеринбург. Но и тут обольщаться не стоит. «Высокое качество» этой влаги весьма сомнительно.

Дело в том, что мы катастрофически отстаем от западноевропейских государств по качеству водоочистки и контролю за водоснабжением. В 1996 г. в России приняли документ, по которому вода должна проверяться не по 28 показателям, как было прежде, а по 54. Но в большинстве регионов это правило не со- блюдается. Из-за отсутствия оборудования местные санэпидемстанции реально контролируют не более 15 показателей.

«Для сравнения: в Англии в год делается 100 тыс. анализов по 70 показателям. При этом их нормативы гораздо жестче наших. Пробы, которые не соответствуют нормам, у англичан составляют одну сотую процента. У нас более 40% анализов «городской» воды свидетельствуют о ее питьевой непригодности», – рассказывает директор Института им. Сысина, академик РАЕН Юрий Рахманин.

Простой пример. Почти вся вода в Волге относится к так называемому третьему – самому низкому – классу питьевой воды. А очистные сооружения большинства питающихся из этой реки городов рассчитаны на работу с первым – высшим – классом. Они просто не справляются с той пакостью, что течет в водопроводе…

Капля в море

Как быть? Население в массовом порядке пытается решить проблему самостоятельно. На этой волне в стране выросли две могущественные индустрии. Бизнес многочисленных компаний, разливающих «воду в бутылках», растет на 20% в год. В прошлом году население потратило на их товар 45 млрд. рублей. Прекрасно чувствуют себя и поставщики средств для очистки воды. Разнообразных фильтров и «кувшинов» у нас продается на 25—30 млрд. руб. в год.

Но и тут возникают проблемы. Вода из покупной бутылки может оказаться гораздо опаснее, чем из городского водопровода. Многочисленные тесты свидетельствуют, что порой дорогая бутылочная влага – хуже водопроводной. Основная причина – засилье «подвальных» подделок.

Рискуют и покупатели фильт­ров. Во-первых, они исключают из рациона множество необходимых организму минеральных веществ. Во-вторых, понадеявшись на рекламные обещания, легко одним глотком влить в себя легионы болезнетворных бактерий. Дело в том, что на практике фильтры надо менять гораздо чаще, чем рекомендует инструкция. Иначе в них начинают размножаться микроорганизмы.

Иными словами, без помощи государства водную проблему не решить. Но, само собой, власти традиционно сетуют на нехватку денег. Нынешние 10 млрд. руб., выделенные на ремонт, – капля в море. Водопроводные трубы в среднем по стране изношены на 70%. По оценкам экспертов, на их масштабный ремонт нужно не менее 50 млрд. руб. в год.

Правда, это только малая часть расходов. Нужно еще следить за качеством рек и водохранилищ. Если делать все по уму, то ремонт гидротехнических сооружений, расчистка и укрепление берегов обойдутся еще в 70 млрд. руб. в год. Прибавим к этому стоимость строительства современных очистных станций. Сооружения европейского уровня, очищающие воду ульт­рафиолетом, а не традиционным российским хлором, обходятся не менее чем в 5 млрд. рублей. Каждому крупному городу нужно несколько таких станций. Между тем таких денег у водников нет и в помине. «Цена на воду не повышалась с 2004 года, – объясняет руководитель Федерального агентства водных ресурсов Рустам Хамитов. – Государство ежегодно собирает с потребителей 14 млрд. рублей. Их ни на что не хватает».

Итак, цена вопроса – более 120 млрд. руб. в год. Это при условии, что строительство очистных станций возьмут на себя городские власти. Где «нарыть» такие деньги? По данным «АН», в правительстве вопрос уже решен. И далеко не в пользу бедных. Стоимость воды планируется поднять в… пять раз.

Но не спешите возмущаться. Дело в том, что для населения резкое подорожание влаги будет не столь заметно. Те, кто платит за воду по счетчику, знают, что цена кубометра в среднем по стране – около 1 рубля. Но 80% этой суммы приходится на расходы за транспортировку, по-траченную электроэнергию и пр. На саму воду приходится всего 20–25 коп. из этой суммы. Вот их-то и увеличат примерно до 1 рубля. Значит, в квитанции вода подорожает примерно вдвое.

Хорошо бы только, чтоб ровно настолько же выросло и ее качество…