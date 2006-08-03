По дореформенным вкладам прибавят

ЛЮДЕЙ старшего поколения ждет дополнительная (повторная) индексация вкладов. Она коснется граждан, родившихся в период с 1936 по 1942 г., инвалидов I группы, лиц, имеющих III степень ограничения способности к трудовой деятельности, родителей и опекунов инвалидов с детства, а также инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Также еще раз выплатят компенсацию в размере вклада владельцам сберкнижек, родившихся до 1935 г. включительно.

Со следующего года компенсации распространятся на новые группы населения. До 1 тыс. руб. впервые получат граждане, рожденные в начале пятидесятых.

Как посчитал Мин­фин, всего с учетом инф­ляции у людей на сберкнижках «сгорело» без малого 11 трлн. рублей. Сумма не то чтобы совсем не подъемная для бюджета, но при выплате в ограниченный промежуток времени, скажем, в течение пяти лет, грозит повергнуть в хаос экономику и финансовую систему страны. Поэтому государство не форсирует события, дозируя компенсационные выплаты. При нынешних темпах «сгоревшие» 11 трлн. руб. будут выплачиваться лет 25-30.

Кубе не простят долги

ПРАВИТЕЛЬСТВО одобрило программу кредитования иностранных государств на 2007 г., ориентированную на поддержку отечественных предприятий-экспортеров. Москва намерена ссужать деньги тем, кто будет приобретать наши товары и услуги. Цена вопроса - 757 млн. долларов. Однако не факт, что вся сумма будет освоена, поскольку не все заемщики аккуратно гасят старые долги. Например, Куба, за которой числится 22 млрд. долл. советского долга.

Заместитель министра финансов Андрей Сторчак подчеркивает, что Москва не намерена прощать долги Гаване, но реально смотрит на вещи. Да, ВВП Кубы демонстрирует последние два-три года уверенный рост (в 2005 г. он составил 11,8%), но в абсолютных цифрах достигает всего около 20 млрд. долларов. Поэтому, признает Андрей Сторчак, эти деньги ныне живущему поколению увидеть не суждено. «Мы вернемся к этому вопросу позднее, по мере создания политических и экономических предпосылок», - отметил он.