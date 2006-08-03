Нефтяная лихорадка

В ПЕРВУЮ очередь упали финансовые и фондовые рынки Турции, Израиля и близлежащих к зоне вооруженного конфликта стран. Позже «медведи» постепенно захватили позиции на всех развивающихся рынках и покушаются на российский. Нефть упорно росла в цене целую неделю, почти ежедневно устанавливая новые рекорды, увлекая за собой другие цены на товарных рынках.

Одним из важнейших событий на рынке стало и подведение итогов IPO «Роснефти». Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру, обилие негативных новостей с развивающихся рынков и сезон спада деловой активности, размещение признано сверхудачным. Причем когда говорят об «удачном» размещении, подразумевают, что цена акций будет установлена близкой к «справедливой», компании удастся привлечь достаточно средств, а значит, значительным колебаниям в первые дни публичного размещения акции не будут подвержены. Цена первичного публичного размещения «Роснефти» на Лондонской бирже установлена на уровне 7,55 долл. за одну акцию, и, следовательно, лишь на 30 центов ниже верх­ней границы установленного диапазона 5,85-7,85 долл. за акцию. Инвесторы с нетерпением ждали итогов размещения акций на российских рынках. Первый же день торгов на РТС закрепил успех: акции торговались в диапазоне 7,40 долларов. Таким образом, первое публичное IPO прошло по классическому варианту: незначительная коррекция вниз в первые недели публичного размещения - скорее показатель удачного IPO. В дальнейшие дни акции «Роснефти» могут снижаться вместе со всем рынком, но перс­пективу для инвесторов, которые размещали средства с перс­пективой на год и более, аналитики по-прежнему называют самой благоприятной.