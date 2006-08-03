Олигархи перекраивают энергетическую карту россии

НЕЗАМЕТНО для обывателя реформа электроэнергетики, заваренная главой РАО ЕЭС Анатолием Чубайсом, на всех парах приближается к эндшпилю. Через год-два года компания РАО ЕЭС перестанет сущест­вовать. А вместе с ней можно будет забыть и о крупнейшей единой энергосистеме в мире, оставленной России советским поколением. РАО ЕЭС контролирует 169 ГВт электрических мощностей, почти столько же, сколько имеют Германия и Великобритания вместе взятые. Однако вскоре эти электростанции, сгруппированные по кучкам, перейдут под контроль олигархов и корпораций. Как?

В результате реформы электроэнергетики тепловые станции, входящие в монополию РАО ЕЭС, были распределены по 6 оптовым генерирующим компаниям (ОГК) и 14 территориальным ге­нерирующим ком­паниям (ТГК). Оптовые компании - это крупные структуры, которые предназначены для поставок электроэнергии на оптовый рынок. Территориальные - объедине­ния поменьше, нужны для снабжения электроэнергией конкретных регионов. При нехватке собственного электричества они могут докупить его на оптовом рынке.

Так вот, недавно совладелец компании «Норильский никель» Владимир Потанин заявил, что его холдинг намерен получить контроль над несколькими генкомпаниями. А для этого он готов обменять свои 3,5% акций РАО ЕЭС на доли в этих самых ОКГ и ТГК. «Этого как раз достаточно, чтобы получить одну оптовую компанию или нескольких территориальных», - говорит аналитик ИК «Бро­кер­кредитсервис» Тать­яна Боб­ров­ская. Скорее всего, «Нор­никель» будет бороться за электростанции неподалеку от своего производства. Это ОГК-1, включающее Нижне­вар­товскую, Урен­гой­скую ГРЭС, а также ТГК-13 - электростанции Красноярска, Хакасии, Тувы. Словом, за «Норникелем» - Западная Сибирь.

Газ и яйца тоже тут

ВМЕСТЕ с тем подобные планы вынашивает не только никелевый король. Буквально за последние несколько лет в энергетику стремительно ворвался «Газпром». Он скупил около 11% акций РАО ЕЭС и еще блокирующий пакет в «Мосэнерго» (теперь называется ТГК-3). Приобретал акции «Газпром» тихо и терпеливо: биржевикам приходилось только гадать, что за гигантская акула прибирает к рукам лакомые куски. В «Мосэнерго», отмечает Татьяна Бобровская, самые богатые потребители и быстрорастущий спрос на электроэнергию. Например, чтобы подключить новый дом к электросетям, надо заплатить больше 1000 долл. за киловатт мощности. Это настоящая европейская цена!

В «Газпроме» не скрывают, что им нужны не акции РАО ЕЭС, а электростанции. На днях глава «Газпрома» Алексей Миллер сказал, что концерн завершает работу по определению интересных ему активов. Правда, какие это компании, он не пояснил. Однако определить их не сложно. Газовый концерн будет и дальше наращивать контроль в ТГК-3 («Мосэнерго»), говорит аналитик ИК «Проспект» Алексей Языков, а также заинтересуется электростанциями, работающими преимущественно на газе, например, ОГК-4 (Смоленск, Шатура) и ОГК-1 (Нижневартовск, Уренгой). Станции он мог бы перевести на уголь, а освободившийся газ дорого продать за рубеж. Как видно, за ОГК-1 ему придется побороться с Владимиром Потаниным.

Еще один крупный игрок - «Сибирская угольная энергетическая компания» (ее совладельцы Сергей Попов и Андрей Мельниченко больше извест­ны как хозяева «МДМ-банка»). Компания добывает уголь в Сибири и на Дальнем Востоке. Поэтому немудрено, что она имеет интерес к потребителям своей продукции. Уже сейчас СУЭК аккумулировал пакеты по 25-40% акций десятка областных энергетических компаний: от «Кузбассэнерго» до «Бурятэнерго». Кстати, на базе первой создается ТКГ-12, а на базе второй - ТГК-14. Кроме того, по словам Татьяны Бобровской, он будет добиваться контроля над ТГК-4, расположенной в западной части России.

Другой угольщик - «Кузбассразрезуголь» - может заинтересоваться ОГК-3, созданной на базе Костромской ГРЭС. Не исключено, что на нее положат глаз и металлурги вроде «Евразхолдинга».

А известный олигарх Виктор Вексельберг, привозивший в Россию яйца Фаберже, претендует на целый ряд генераций: ТГК-6, ТГК-5, ТГК-9. А это - Поволжье, Урал, Тимано-печорские провинции. Руководство подведомственной ему компании «Комплексные энергетические системы» приготовило свыше 300 млн. долл. на покупку акций, которые ТГК собираются выпустить дополнительно.

В дележке принимают участие и иностранцы. Финский концерн Fortum уже владеет акциями ТГК-1, обеспечивающей энергией Ленинградскую область и Кольский полуостров. Но хочет получить над ней конт­роль. Финны и раньше покупали в России электричество с Северо-Западной ТЭЦ. Однако понятно, что «своя» энергия куда лучше и надежнее. Также примериваются к российским электростанциям итальянский холдинг Eni, немецкий E.ON.

В РАО ЕЭС не совсем согласны, что энергетика будет поделена на куски. Представитель компании Татьяна Миляева пояснила, что владельцы акций РАО ЕЭС будут получать небольшие доли во всех электростанциях холдинга, а не только в тех, которые выберут они.

Пусть так, но ничто не мешает промышленникам обменять доли между собой по интересам. Поэтому, по оценкам Татьяны Бобровской, после исчезновения энергетической монополии в руках крупных промышленников окажется до 80% энергетических мощностей.

А нам-то что?

ПО БОЛЬШОМУ счету, потребителям все равно, кто поставляет в их дома свет. Однако известно, что либерализация рынка, а это теперь именно так называется, сопровождается значительным ростом цен. Например, Великобритания одна из первых «отпустила на свободу» рынок газа. И этой зимой цена там доходила до 1000 долл. за тысячу кубометров. Хотя в остальной Европе она была в два раза ниже. А для сравнения, в России газ стоил 36 долларов.

«Также мы пока отстаем от других стран по ценам на электроэнергию», - говорит Алексей Языков. В США киловатт-час стоит 7,5 центов, в Турции - 11 центов, в Италии - 6 центов. А у нас - 3 цента. «Поэтому в будущем неизбежен рост тарифов», - говорит Языков. Из-за того, что государство регулирует тарифы, отечественные электростанции стоят в 4 раза дешевле, чем их европейские аналоги, и в 3 раза - чем станции в Восточной Европе. Понятно, что промышленники всячески будут стараться сократить этот разрыв. Уже идут разговоры о том, чтобы полностью отпустить цены для строящихся сейчас станций.

С точки зрения бизнеса - подход понятный. Нужно сделать так, чтобы было выгодно вкладывать деньги. «Но надо помнить, что существенный подъем цен может привести к народным волнениям», - говорит Алексей Языков. Пока рост тарифов до 2008 г. составит 20%. А вот дальше народ может испытать новую шоковую терапию.

Почем электричество в мире*

Страна Киловатт-час, центов США США 7,6 Турция 11 Польша 10 Украина 3,7 Россия 3,1

*По данным Института проблем естественных монополий