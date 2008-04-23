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Электронная нищета

№ 17(103) от 24.04.2008 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Электронная нищета

Государство готово потратить 160 млрд. руб. на поддержку нанотехнологий. Ничего, что в природе их пока просто не сущест­вует? Одновременно чиновники изо всех сил набивают топку, в которой скоро сгорят триллионы, призванные утолить аппетиты госкорпораций… С неменьшим упорством другие «ответственные лица» активно накручивают счетчик расходов на строительство олимпийских объектов в Сочи.

Все это делается под знаменем «поддержки инноваций». Между тем реальные технологические прорывы государству, похоже, не нужны. Вот доказательство. Пока некоторые чиновники надувают «инновационные пузыри», отечественная радиоэлектронная промышленность катится в пропасть. Едва начавшись, ее развитие разбилось об… издевательски низкие зарплаты.

Распоряжение «АН» попал закрытый доклад Роспрома. Ведомство решило выяснить, сколько зарабатывают работники российских «электронных» предприятий. Правда оказалась настолько ужасной, что ее не хотели обнародовать…

Итак, средняя зарплата в этой стратегической отрасли… 12,7 тыс. рублей. На производстве труженик в среднем зарабатывал 10,7 тыс. рублей. В научной организации –
17 тыс. рублей. Не так уж мало? Это как посмотреть. Только что Росстат с гордостью объявил, что зарплата чиновников в среднем по стране перевалила за 25 тыс. рублей.

По нашим данным, хуже всего электронщикам платят на государственном заводе «Трансвит» в Нижнем Новгороде. Печатные платы и узлы для комплексов радиоэлектронной разведки 1 тыс. его работников «паяет» за среднюю зарплату в… 6,2 тыс. руб. в месяц. Плохи дела и у соседа «Трансвита» – «Горьковского завода аппаратуры связи им. Попова». Там 2 тыс. человек трудятся в среднем за 6,4 тыс. руб. в месяц. За эти смешные деньги они снабжают сложнейшей аппаратурой половину российской военной авиации. Радиокомплексы от завода им. Попова устанавливают на самолетах дальней разведки и российских «экспортных» истребителях. Государство зарабатывает на их продаже за рубеж по 3 млрд. долл. в год. Но труд электронщиков при этом оплачивается хуже, чем труд работников оборонки… в Китае.

В прошлом году из «электронной» оборонки ушли 4 тыс. специалистов. Хотя пока еще ситуация не критична.

Немногим выше – в 7,8 тыс. руб. в месяц – чиновники оценили работу специалистов государственного унитарного предприятия ТНИИС (Таганрог). За эту зарплату 900 инженеров не покладая рук разрабатывают многофункциональные радиотехнические комплексы. Эта техника верой и правдой служила на тяжелых авианесущих крейсерах «Минск», «Киев» и «Новороссийск». Сейчас она «несет вахту» на единственном оставшемся у России корабле этого класса – «Адмирал Кузнецов». Таганрогская аппаратура не подводила и команды тяжелых атомных ракетных крейсеров «Петр Великий», «Киров» и «Фрунзе».

Список можно продолжать. Сотни тысяч российских электронщиков на нескольких десятках предприятий влачат нищен­ское существование. Даже те «копейки», что положены им по штатному расписанию, выплачивают не всегда. Задолженность по зарплате в радиоэлектронной индустрии в прошлом году составила 155 млн. рублей.

Понятно, почему персонал НИИ и заводов разбегается куда глаза глядят. В прошлом году из «электронной» оборонки ушли 4 тыс. специалистов. Хотя пока еще ситуация не критична. В отрасли остается 300 тыс. работников. Но если так пойдет и дальше, их потеря – вопрос нескольких лет. «Проблема будет развиваться по нарастающей. Потребности в квалифицированных инженерно-технических кадрах будут расти во всем мире. И Европа, и США давно работают в режиме их заимствования, в том числе – из России», – предупреждает эксперт рынка радиоэлектроники Сергей Шалманов.

Специалисты уверены, что одним только резким повышением окладов дело не поправишь. Важно, чтобы государство дало электронщикам возможность зарабатывать «на стороне». Дело в том, что сейчас они полностью зависят от контрактов с Минобороны. Это ведомство «режет» в контрактах зарплаты и норму прибыли. Например, оно устанавливает такие лимиты: «зарплата персонала, участвующего в проекте, не должна превышать 12 тыс. рублей».

Эта система не дает зарабатывать предприятиям. Поэтому у них нет денег ни на зарплаты, ни на развитие. Пора менять систему. «Сейчас рынок ориентирован на государственный и оборонный сектор. Нужно более активно заниматься коммерческими разработками. Отрасль будет прибыльна, когда будет реальный рынок», – уверен директор ИТМиВТ им. Лебедева Сергей Калин.

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