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Госрезерв – ресурс национальной безопасности

№ 17(103) от 24.04.2008 [«Аргументы Недели », Андрей Угланов ]

Госрезерв – ресурс национальной безопасности
Александр ГРИГОРЬЕВ

 – В СООТВЕТСТВИИ с нашим законодательством «государст­венный материальный резерв является особым федеральным (общероссийским) запасом материальных ценностей». Запасы делятся на две основные части.

 Первая – государственный резерв – резерв гражданского назначения. Это стратегические материалы и товары для стабильной работы экономики страны, материалы и товары для обеспечения неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказания помощи пострадавшему населению, в том числе гражданам иностранных государств. Свежий пример: совсем недавно мы оказали гуманитарную помощь сербскому меньшинству Косово на сумму около полутора миллионов долларов. Хранимые в госрезерве запасы муки, сливочного и растительного масла, мяса, зерна, сахара, а также нефтепродукты, металлы, мощная строительная техника, передвижные электростанции, медицинская аппаратура, многие другие материальные ценности размещены в полутора сот­нях комбинатов (баз хранения). Госрезервом управляют с помощью Единой автоматизированной системы.

 Вторая – мобилизационный резерв для обеспечения оборонных нужд страны. Хранится моб­резерв в организациях – исполнителях мобилизационных заданий, а не на наших базах.

 Функции Росрезерва охватывают все стадии технологического цикла, который проходят товары на наших комбинатах. От закладки в хранилище, конт­роля и поддержания необходимого качества в процессе длительного хранения до отпуска потребителю. По-иному обстоят дела в отношении мобрезерва. Из-за того что число организаций, где он хранится, составляет в настоящее время несколько тысяч, контроль сохранности мобзапасов проводится лишь периодически. Но этот контроль весьма жесткий и осуществляется по инициативе Росрезерва совместно со Счетной палатой, Генпрокуратурой, ФСБ и МВД России, другими органами власти. К сожалению, до сих пор имеют место случаи самовольного расходования запасов и даже хищений. По этим фактам ежегодно возбуждаются административные и уголовные дела. Но важно отметить, что в результате совместной работы количество и объемы самовольных расходований и хищений с 2001 года сократились в разы.

Граждане имеют право знать

 – В СОВЕТСКИЕ времена информация о госрезервах была темой закрытой. Почему сейчас об этом стали информировать общество?

 – Граждане России как налогоплательщики имеют право знать, на что идут заработанные ими деньги. Таковы требования президента – уважать свой народ. Кроме того, информированность населения о наличии и возможностях госрезерва не оставляет места стихийным или инспирированным массовым страхам в напряженные моменты. То есть способствует социально-политической и экономической стабильности в обществе.

 Открытость имеет свои границы. Вспомним, с началом Великой Отечественной войны объекты госрезерва были первоочередными целями немецкой авиации. Местоположение наших комбинатов не подлежит оглашению. Остаются тайной нормы, фактические объемы и номенклатура наших резервов. Давайте помнить: государственный резерв – материальный ресурс национальной безопасности.

 – Известно, что цены на продукты питания растут по всему миру. Более того, есть прогнозы, что мировое сообщество в обозримом будущем столкнется с настоящим продовольственным дефицитом. Грозит ли это России?

 – Нет. Вот простой пример: в переломные 90-е годы система государственного резерва стала настоящим экономическим щитом страны и позволила не допустить социального взрыва и распада России. Так, дотационные регионы покрывали за счет госрезерва свыше 50% своих потребностей в продовольствии. Общий объем израсходованных в этот период запасов сравним с годами Великой Отечественной войны. А тогда фронту и тылу было выдано около 20 млн. т хлеба, миллионы тонн других продуктов и материальных ценностей. Сегодня усилиями руководства страны состояние госрезерва таково, что он способен обеспечить каждого жителя страны всем необходимым в течение трех месяцев.

С посредниками дела не имеем

 – ЗНАКОМЫ ли вы с госрезервами других стран? Поддерживаете отношения с коллегами?

 – Госрезервы есть практически во всех государствах. Но их структура, номенклатура и объемы заметно различаются. Сотрудничество с коллегами есть, в первую очередь научно-техническое и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оказании гуманитарной помощи. Активно действует созданный по инициативе Росрезерва отраслевой орган СНГ – Консультативный совет руководителей органов госрезервов.

 Из последних примеров – в 2007 г. Росрезерв провел Международную научно-практическую конференцию, в которой участвовали делегации из 26 стран СНГ, Европейского союза и США. Достигнута договоренность сделать подобные встречи регулярными.

 В конце 2007 г. проведены переговоры с руковод­ст­вом госрезерва КНР. Договорились о сот­рудничестве. Интенсивно работаем и с коллегами из Монголии. С сентября в нашем Торжокском политехническом колледже начнется обучение будущих специалистов госрезерва этой страны.

 – Материальные ценности хранятся и в других отраслях. Чем же отличается государственный резерв?

 – Он имеет свою специфику. Главное – длительность хранения и при этом обеспечение качества материальных ценностей с тем, чтобы они в любой момент могли быть использованы по назначению либо реализованы на рынке. Сроки хранения запасов в других отраслях во много раз меньше. При выпуске продукции наши товары должны быть абсолютно годными для использования и в конце сроков хранения (подчеркиваю: «хранения», не «годности»!) – конкурентоспособными на рынке. Это обстоятельст­во определяет особые требования к качеству закладываемых на хранение товаров. Росрезерв осуществляет предконтрактный контроль их качества, начиная с тщательного обследования производственной базы поставщика. С посредниками Росрезерв дела не имеет, а работает только напрямую с производителями.

Кадровый ресурс

 – ВСЕ это требует специалистов особой квалификации.

 – Специальностей в системе госрезерва много, но ни по одной из них высшими учебными заведениями кадры целевым образом для нас не готовятся. Специалистов среднего звена для себя мы готовим самостоятельно – в уникальном Торжокском политехническом колледже. В отношении работников с высшим образованием на данном этапе выходом является их переподготовка по программам, учитывающим специфику госрезерва. Это тем более важно, что, как отметил избранный Президент России Д. Медведев, сегодня необходимо непрерывное обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и владению современными методами решения профессиональных задач. Научно-методическое обеспечение этой работы поручено нашему Научно-исследовательскому институту проблем хранения. Решением Совета глав правительств СНГ он стал базовой организацией Содружества по научно-техническому развитию систем госрезервов.

 Госрезерв предназначен для использования в кризисных и чрезвычайных обстоятельствах. Это существенно повышает требования к кадрам. Но значительная часть наиболее профессионально подготовленных специалистов и управленцев в условиях рынка занята не в государст­венном секторе, а в частном. Известен опыт США. Там создан так называемый Национальный резерв руководящих кадров. Руководителю федерального органа исполнительной власти для выполнения чрезвычайных программ президентом США делегировано право осуществлять мобилизацию гражданского персонала из резерва руководящих кадров. Мы предлагаем предусмотреть в законодательной базе мобилизационной подготовки экономики России возможность и механизм доукомплектования соответствующих органов управления и организаций специалистами, занятыми в мирное время в других отраслях и секторах экономики.

 – Руководством страны выбран инновационный путь развития. Как это решение отражается на Росрезерве – структуре в целом консервативной?

 – А мы и не ждали этого решения. Слишком в трудном положении оказался госрезерв России к началу ХХI века. Износ основных фондов достиг по некоторым позициям 70%. Выход был один – внедрение инновационных технологий в отрасли.

 Возьмем для примера резервуарный парк для хранения миллионов тонн нефтепродуктов. В 2003 г. правительство одобрило наши предложения по его модернизации в ограниченные сроки и с минимальными бюджетными затратами. Одной из уникальных инновационных технологий является создание и эксплуатация хранилищ для высококачественных моторных топлив на глубине до полутора километров. В Росрезерве разработана и внедрена технология, которая обеспечивает достижение поставленной цели. По сравнению с традиционными технологиями капитальные затраты на строительство резервуаров сокращаются в 2 раза, сроки строительства – в 2–3 раза, эксплуатационные расходы – вдвое. Увеличиваются в 3–4 раза сроки хранения нефтепродуктов без потери их качества. На три порядка, то есть в тысячи раз (!), снижается риск возникновения аварийных ситуаций, и практически полностью исключаются потери хранимых нефтепродуктов.

 – А как решаете проблему закрепления кадров?

 – Работать у нас интересно – наши организации оснащаются самой современной техникой и научной аппаратурой, работникам обеспечиваются хорошие бытовые условия. Есть постоянно действующий оздоровительный лагерь в Подмосковье. В нем отдыхают дети сотрудников со всей России. Возобновлено строительство своего жилья. Так, в Нижнем Новгороде недавно заселен жилой дом на 90 квартир. Люди ценят принадлежность к системе и потому, что в нашем Торжокском колледже учатся молодые сотрудники и дети сотрудников Росрезерва. Особенно из глубинки, где они вряд ли имели возможность получить достойное и востребованное образование.

 Доходы наших сотрудников в ближайшее время вряд ли достигнут уровня бизнес-сообщества. Но чувство причастности к важнейшему государственному делу, осознание его важности играют для многих не меньшую роль, чем уровень денежного вознаграждения. Поэтому значительные усилия направляются на заботу о сотрудниках и ветеранах. На создание действительно достойных условий труда и просто жизни наших работников и членов их семей.

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