Росатом вывели на чистую воду
№ 16(102) от 17.04.2008 [«Аргументы Недели », ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ ]
ПО СЛОВАМ главы Росатома Сергея Кириенко, рекорд поставили, «улучшив управление станциями». Строительство новых мощностей пока не планируется. Зато Росатом хочет вложиться в разработку сверхпроводников и даже экспериментального термоядерного реактора.
Другой проект – «Чистая вода». Это установки, обеспечивающие особо тонкую очистку для городских водопроводов. За 60 лет развития российской ядерной энергетики опыт в этой области накоплен огромный.
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