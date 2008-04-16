Росатом вывели на чистую воду

ПО СЛОВАМ главы Росатома Сергея Кириенко, рекорд поставили, «улучшив управление станциями». Строительство новых мощностей пока не планируется. Зато Росатом хочет вложиться в разработку сверхпроводников и даже экспериментального термоядерного реактора.

Другой проект – «Чистая вода». Это установки, обеспечивающие особо тонкую очистку для городских водопроводов. За 60 лет развития российской ядерной энергетики опыт в этой области накоплен огромный.

