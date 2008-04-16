«Светлая голова» уже в Кремле
№ 16(102) от 17.04.2008 [«Аргументы Недели », ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ ]
Появление этой водки не могло пройти незамеченным в высших кругах власти. Как нам стало известно, начались поставки водки «Светлая голова» в Кремль. Она появится во всех торговых точках комбината питания «Кремлевский», а также будет представлена на банкетах в Кремле.
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