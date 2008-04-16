Газовая атака на население

ПРАВИТЕЛЬСТВО планирует к 2011 г. довести стоимость газа в России до мирового уровня. Поэтому газовой монополии расписали график подъема тарифов. В нынешнем году газ должен подорожать на 25%. В 2009 и 2010 гг. цены подскочат еще на 27%.

Минэкономразвития этого показалось мало. Чиновники полагают, что такими темпами до мировой планки мы не дотянемся. Поэтому в 2008-2010 гг. стоимость газа надо поднимать на 32-46% в год...

Аналитики отмечают, что правительство могло бы действовать и не так резко. Население потребляет всего 20% газа. Остальное съедает промышленность. При этом газ и без того дорожал рекордными темпами. С 2000 г. его цена для населения подскочила с 220 руб. до 1,2 тыс. руб. за 1 тыс. кубометров. Предприятиям тарифы подняли с 351 руб. до 1,7 тыс. рублей.