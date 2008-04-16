«Метрополь» покоряет Африку

В истории такого еще не было. Российская инвестиционная финансовая компания «Метрополь» открывает банк в одной из самых загадочных стран Африки. Это Демократическая Республика Конго – очень богатая природными ресурсами и весьма перспективная в экономическом отношении страна. Одна беда – это государство десятилетиями не вылезало из войн и междоусобиц. Теперь оно наконец-то освободилось от диктатуры. Но «заходить» в Конго пока что готовы очень немногие компании. А тем, кто решится, гарантированы острые ощущения, которых хватит не на один приключенческий роман.

О том, как идет покорение россиянами Экваториальной Африки, рассказывает руководитель проекта Группы компаний «Метрополь» в ДРК Валерий Редькин.

В чем уникальность вашего проекта?

– Конго – очень интересная страна. Пожалуй, это последнее крупное «белое пятно» на карте, которое еще не вовлечено в мировой финансово-экономический оборот. Между тем страна – богатейшая. На ее территории – до 40% мировых запасов алмазов. Кроме того, там огромные залежи золота и полиметаллов. Есть и нефть. Правда, она не играет в экономике Конго первостепенной роли.

– Почему Конго так долго оставалась в изоляции?

– Вы слышали о диктаторе Мобуту? О нем еще в Советском Союзе барды сочиняли песни. Мобуту правил почти 40 лет, и все это время оставался единоличным владельцем всех ресурсов страны. Он не подпускал к своим сокровищам никого.

О каком бизнесе, о какой финансовой системе можно было говорить в таких условиях?

Помните фильм «Кровавый алмаз»? Он снят про Сьерра-Леоне, но в Конго было то же самое. Полвека алмазные и золотые месторождения Конго эксплуатировались нецивилизованно. Их отбивали друг у друга бандиты. Контрабандные алмазы и золото постоянно дестабилизировали финансовый рынок и рынок драгметаллов.

В 1996 году после свержения Мобуту в Конго началась гражданская война. Она затронула и соседние страны. Погибло более 5 миллионов человек, десятки миллионов стали беженцами. Война закончилась лишь шесть лет назад — в 2002 году. Ее сумел остановить нынешний президент Конго Жозеф Кабила. В конфликт вмешалось мировое сообщество: в страну пришли «голубые каски» ООН. Это, кстати, самая дорогостоящая и сложная военная миссия в истории Организации Объединенных Наций.

В 2006 году в стране прошли первые демократические выборы президента и парламента. Только после них политическая ситуация в Конго начала стабилизироваться. Хотя войска ООН останутся там еще надолго — как минимум до следующих выборов 2011 года.

– Сейчас там спокойно?

– Очаг напряженности в Конго остается на востоке страны. Это один из богатейших ресурсами регионов — так называемый район Великих озер на границе с Угандой, Руандой и Бурунди. Там до сих пор сохраняется старый этнический конфликт, связанный с народностью тутси. Много лет назад они бежали в Конго с территории Руанды. Страна их приняла, но потом начался вооруженный конфликт, который продолжается по сей день, периодически происходят столкновения.

В целом же ситуация стабилизируется. Жизнь в Конго меняется очень быстро. Страна готова к рыночным переменам. Главное – военные действия остановлены, экономика работает. Всемирный банк выделяет большие деньги на финансирование социально значимых проектов. В столице Конго – Киншасе открываются крупные супермаркеты, частные магазины, небольшие предприятия. Малый бизнес – отличный индикатор. Если он начал работать, значит, страна действительно оживает. На нынешнее Рождество Киншасу впервые в истории украсили иллюминацией. Это символично. Видно, что власти хотят создать праздничную атмосферу и показать, что жизнь возвращается в нормальное русло.

– Значит, Конго сегодня – интересное место для бизнеса?

– Безусловно. В первую очередь – конголезская горнодобывающая промышленность.

Конечно, крупный бизнес все еще настороженно смотрит в сторону Конго. Но динамика положительная. Многие иностранные компании открывают там представительства. Понятно, что те, кто придут первыми, могут «сорвать банк».

Российскому банку крайне сложно закрепиться за рубежом. Поэтому вылетать оттуда нельзя.

– Вы решили начать с банковского сектора. Что он представляет собой в этой стране?

– Банковская система в Конго находится на стадии становления. Помимо Центрального банка, в стране работают еще 8 банков. Практически все они были основаны еще при бельгийцах, и ни одного нового банка за последние 40 лет не появилось. Сейчас конголезское правительство пытается создать свою банковскую систему. С 1 января этого года они перешли на новую систему банковских счетов, соответствующую международным стандартам.

С другой стороны, Конго когда-то была бельгийской колонией, и многие документы и законы делаются по образу и подобию европейских. Если политическая ситуация останется стабильной, Конго поднимется на ноги очень быстро.

– Легко ли иностранному бизнесу вести дела в этой стране?

– Для нас там многое непривычно. В России ты сначала создаешь акционерное общество, а потом получаешь для него банковскую лицензию, и второе сделать гораздо сложнее. В Конго – наоборот. Сначала нужно получить лицензию (что оказалось значительно проще), а потом – добиваться декрета президента на создание акционерного общества, который могут никогда и не дать. Мы получали банковскую лицензию в Конго три месяца. Затем еще полтора года ждали декрета президента Кабилы.

Конечно, были и объективные обстоятельства – мы попали на период выборов, когда страну лихорадило, правительство только формировалось. Но трудностей и без того было достаточно. От нас потребовали огромное количество документов, тщательно проверяли, кто мы такие. Мы долго объясняли на всех уровнях, что являемся крупной российской компанией, абсолютно прозрачны и никак не связаны с криминалом. Большую поддержку здесь нам оказало российское посольство в Киншасе.

В итоге 1 апреля 2008 года президент Конго подписал декрет.

– В Конго уже работают крупные российские компании?

– Пока нет. Мы ведем переговоры со многими компаниями, в том числе с нашими россий-

скими партнерами – АК «АлросА», Внешгторгбанком и другими. Они заинтересованы в работе в Конго, и наш банк в этом им может очень помочь.

Сегодня прибыльным в Конго может стать любой бизнес.

С этой точки зрения данная страна – непаханое поле. Например, там мало гостиниц, дорог, нет социального обеспечения, страхования, плохо развито медицинское обслуживание.

Один из самых острых вопросов – транспорт. В стране почти нет ни шоссейных, ни железных дорог, остро стоит проблема городского транспорта. До недавнего времени в стране было всего 130 км дорог с асфальтовым покрытием, и только сейчас китайцы построили дорогу из Киншасы до единственного в стране мор-

ского порта — почти 400 км. Грузы перевозятся самолетами и вертолетами, которыми, кстати, часто управляют экипажи из России и Украины.

– Тяжело работать в таких условиях?

– Конечно, нелегко. К тому же в этой стране, в особенности в Киншасе, которая находится на низком берегу реки Конго, очень непривычный для нас климат – влажно, жарко и душно. Плюс более 400 видов малярии, от которой нет прививок. Есть таблетки, но они только сглаживают симптомы, и можно пропустить начало болезни. Малярию надо «отлавливать» в течение первых 3–4 дней. Почти весь наш персонал переболел малярией хотя бы по одному разу.

Если вы едете работать в Центральную Африку, надо знать, что опасностей там много, особенно если вы занимаетесь горной добычей и перемещаетесь по стране.

– А много ли в Конго наших соотечественников?

– На последних выборах Президента России в Конго проголосовало около 80 человек. Конечно, многие из них не живут там постоянно. У военного контингента ООН есть такое правило: каждые три месяца офицер имеет право на две недели уехать на отдых в любую точку мира… Мы тоже уезжаем – правда, не на отдых, а на работу в Москву. Зато – каждые два месяца.

По Киншасе – 10-миллионному мегаполису – барражировала масса вооруженных людей, и все в разной униформе.

– Чья была идея – открыть банк в Африке?

– Михаила Слипенчука, нашего генерального директора. Африка была его давней мечтой как географа по образованию и бизнесмена по призванию.

И конечно, сама идея создать такой банк очень привлекательна. Нужно иметь в виду, что сейчас за пределами РФ работают только восемь российских банков, созданных еще во времена СССР (бывших так называемых совзагранбанков). Сейчас ими управляет Внешторгбанк (в прошлом году он открыл свой дочерний банк в Анголе). Вообще закрепиться российскому банку за рубежом крайне сложно, а уж открыться – тем более. Поэтому «вылетать» оттуда нельзя, иначе путь в эту страну будет закрыт. Так что наш проект, я считаю, – уникальный опыт для всего российского бизнеса.

– Когда откроется ваш банк?

– По условиям лицензии мы должны начать работу не по-

зднее чем через год после подписания декрета. Конечно, это будет непросто. В Конго огромное количество «подводных камней», которые трудно себе даже представить, находясь в России. Например, было очень сложно подобрать здание для нашего банка — не всегда понятно, кто является настоящим собственником имущества. Мы рассмотрели около 30 вариантов, прежде чем нашли подходящий — в престижном районе Киншасы.

– Какова будет численность персонала?

– Человек 50. Из России будет всего 3–4 человека. Остальные – конголезцы. Это нормальная практика. Иностранцу в Конго крайне сложно оформить разрешение на работу. Белых людей в этой стране вообще очень мало — преимущественно это летчики, ооновцы и оставшиеся с колониальных лет бельгийцы.

Никто долго не верил, что мы тут открываем банк. До президентских выборов в стране царил хаос. По Киншасе – 10-миллионному мегаполису – барражировала масса вооруженных людей, и все в разной униформе. Дело в том, что в Конго было четыре вице-президента, и каждый представлял определенные политические силы со своей армией и полицией.

– С кем же тогда вы договаривались?

– Мы поступили просто: встретились со всеми вице-президентами и объяснили, что мы тут просто делаем бизнес, а от политики полностью дистанцируемся. Единственный, с кем нам не удалось встретиться, — сам президент. Возможно потому, что местные власти еще не очень четко представляют себе, какой банковский сектор они хотят создать.

– Сколько в Конго иностранных банков и чьи они?

– Пока лицензии получили всего шесть банков. Из них два ливанских и два бельгийских. Мы были в этой первой волне. Сейчас во «второй очереди» стоят еще порядка 30 банков.

– Дорого стоил ваш проект?

– Начальные расходы были относительно невелики – около 4 млн. долларов США. Эти деньги пошли в том числе на покупку банковского здания, представительской виллы, их ремонт и обслуживание.

Наша компания планирует инвестировать в разведку и добычу ценных ископаемых, строительство, электроэнергетику. Но сейчас приоритетен именно банковский проект.