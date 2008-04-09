ФАС пойдет по трубам
№ 15(101) от 10.04.2008 [«Аргументы Недели », ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ ]
Антимонопольная служба взялась за производителей труб. По просьбе нефтяников их проверят на предмет ценового сговора.
Российские металлурги себя не обидели. По данным «АН», 1 апреля заводы одновременно подняли цены. Да так, что мало не покажется. Трубная заготовка и рулонный прокат враз подорожали на 50%. Чугун стал дороже на четверть.
Это сильно ударило по карману нефтяных компаний. «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз» пожаловались в ФАС. После чего ведомство взяло на мушку компании «Северсталь», Магнитогорский и Новолипецкий комбинаты а также «Уральскую сталь».
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