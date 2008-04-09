ФАС пойдет по трубам

Антимонопольная служба взялась за производителей труб. По просьбе нефтяников их проверят на предмет ценового сговора.

Российские металлурги себя не обидели. По данным «АН», 1 апреля заводы одновременно подняли цены. Да так, что мало не покажется. Трубная заготовка и рулонный прокат враз подорожали на 50%. Чугун стал дороже на четверть.

Это сильно ударило по карману неф­тяных компаний. «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз» пожаловались в ФАС. После чего ведомство взяло на мушку компании «Северсталь», Магнитогорский и Новолипецкий комбинаты а также «Уральскую сталь».