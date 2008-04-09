Рисовый кризис

весь прошлый год стоимость риса росла медленно, но верно. В итоге - увеличилась вдвое. Как оказалось, затяжной рост был лишь подготовкой к прыжку. В начале недели мировые рынки потрясли Филиппины - крупнейший мировой импортер риса. Эта страна заявила, что увеличит его закупки на 40% - на 1 млн. тонн. И понеслось. Пятый день подряд цены на рис бьют все рекорды. На Чикагской товарной бирже они достигли 21,5 долл. за 100 фунтов (45 кг).

Хуже всего, что основные мировые поставщики риса заняли оборонительную позицию. Китай, Египет, Вьетнам и Индия, обеспечивающие более трети мировых поставок, объявили о сокращении экспорта. Прогнозы аналитиков не утешают. К лету рис может подорожать еще на 20-30%.