Легко ли быть гарантом?

Однажды известный актер Александр Абдулов дал замечательный совет. «Мой принцип – никогда не занимать у знакомых. Потому что я в свою очередь не хочу им ничего одалживать! Я столько друзей из-за этого потерял!» Правило полезное, но на деле следовать ему сложно. Особенно, когда вы даете большие деньги в долг, сами о том не догадываясь.

Должник–поджигатель

Попасть в такую ситуацию – проще простого. Достаточно стать поручителем по кредиту. Многие легко соглашаются на это. Людям не приходит в голову, чем это может обернуться. А все потому, что они не читают договоры. И в результате не знают, что по закону поручитель несет ровно такую же ответст­венность, как и сам заемщик. Имейте в виду. Если вы поручитель, а должник отказался платить, банк взыщет деньги с вас. Всю сумму – включая набежавшие штрафы и пени.

Вот и решайте – стоит ли с этим связываться. Конечно, можно положиться на порядочность знакомых. Но практика показывает, что поручители сплошь и рядом попадают в неприятные ситуации. Недавно совершенно дикая история произошла в Алтайском крае. Там женщина, депутат сельсовета получила 2,5 года условно за серию поджогов домов односельчан. Поражает подоплека событий. Депутатша назанимала в банках 150 тыс. рублей. Поручителями по кредитам были соседи. Свои люди – сочтемся! Должник перестал платить. В итоге деньги по суду возвращали всем селом. Понятно, что отношения испортились. Односельчане начали давить, в отместку депутатша принялась жечь их дома…

Неприятный для поручителя поворот событий – не редкость. Впечатляет статистика по Пермскому краю. Там поручителям пришлось вернуть за должников в общей сложности 140 млн. рублей. Досадная история произошла в Ярославле. Два преподавателя военного училища им. Фрунзе поручились за знакомого курсанта. Тот дал деру, а суд арестовал квартиры незадачливых гарантов. В Омской области поручителю пришлось выплачивать за знакомого долг в 500 тыс. рублей. В Магадане судебные приставы арестовали имущество 24 человек. Все они «напоручались» за безработных и малообеспеченных знакомых. Вот и остались без машин, дач и бытовой техники.

Простые правила

Как застраховаться от таких неприятностей? Прежде чем стать гарантом, нужно уяснить несколько простых правил. Во-первых, закон не делает поручителям никаких поблажек. С его точки зрения они – точно такие же заемщики, как и реальный должник. Поэтому, если что, суд заставит платить поручителя. В том числе – может наложить арест на его имущество и заставить выплачивать долг из зарплаты. Поразительно, но даже смерть заемщика не освобождает поручителя от обязанности вернуть кредит. В этой неприятной ситуации расплачиваться по долгу будут не наследники, а гаранты…

Во-вторых, отказаться от поручительства нельзя. С момента, как вы расписались в договоре, дамоклов меч будет висеть над вами до тех пор, пока не возвращен долг. Единственная лазейка – договориться с банком и должником. Если они не возражают, поручительство можно «переписать» на другого человека.

По закону поручитель несет ровно такую же ответственность, как и сам заемщик.

В-третьих, банки оставляют себе немалое пространство для маневра. Обычно поручителями выступают два человека. Банк волен выбирать. В случае чего, он может предъявить претензии обоим. А может заставить платить только одного, наиболее платежеспособного, поручителя. В любом случае суд встанет на сторону финансистов.

В-четвертых, поручившись по кредиту, вы уменьшаете собст­венные шансы взять заем в банке. Банкиры проверяют платежеспособность потенциальных клиентов. С их точки зрения, на поручителе уже «висит» кредит. Поэтому они вычтут гипотетические платежи по нему из суммы ваших доходов. Неважно, что на деле вы ничего не платите. А вдруг? В результате, поручившись за кого-то, вы как минимум снизите максимально возможную сумму того кредита, который могут дать вам самому.

Как отвертеться?

Что делать, если вы поручились по чужому кредиту и влипли? Существуют несколько ситуаций, в которых поручитель все-таки может отвертеться от ответственности. Во-первых, если заем был целевой, скажем – на машину или ремонт квартиры. Если вы докажете, что должник использовал хотя бы часть денег не по назначению, ваша ответственность будет аннулирована.

Во-вторых, поручитель может умыть руки, если условия договора с банком были изменены без его ведома. С одной оговоркой – если изменения ухудшают положение поручителя. Тут открывается немалый простор. Скажем, банк повысил проценты по кредиту или слегка изменил в свою сторону хотя бы один пункт договора. В-третьих, поручительство прекращается, когда должником становится другое лицо. Например, заемщик переписал кредит на жену.

Главное правило таково. Если суд обязал вас заплатить, надо расплачиваться. Как это ни обидно. Зато потом вы можете с полным правом предъявить горе-заемщику так называемый регрессивный иск. Суд непременно встанет на вашу сторону. И если подставившему вас человеку есть чем расплачиваться, он рано или поздно вернет деньги.