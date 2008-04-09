Контракт от «похоронной команды»

НА ДНЯХ официальный Киев удивил весь мир, заявив, что переходит на топливо компании «Вестингауз». Но от него отказались финские и чешские атомщики (их не устроило качест­во). Эксперты по ядерной безопасности в замешательстве. Не грядет ли еще один Чернобыль, если учесть, в каком состоянии находятся атомные объекты Украины?



Ядерный могильник



СЕГОДНЯ монопольным поставщиком ядерного топлива для всех украинских АЭС является российская корпорация «ТВЭЛ». В 2010 г. истекает срок действия долгосрочного контракта на поставку свежего ядерного топлива (СЯТ) на Украину, заключенного между «Энергоатомом» (Киев) и «ТВЭЛом» (Москва).

Новый контракт между «Энергоатомом» и «Вестингаузом» пока предусматривает поставки американского ядерного топлива для реакторов Южно-Украинской АЭС в течение 2011–15 годов. Планируется поставка 630 ТВС – тепловыделяющих топливных сборок.

– Заключив соглашение с американской компанией, Киев останется в проигрыше. Это как раз тот случай, когда политика прет против экономики. Это же общеизвестно – вся структура ядерной энергетики Украины держится на советских технологиях, – поделился с «Аргументами неделi» доктор технических наук, один из ликвидаторов аварии на ЧАЭС Игорь Острецов.

– История темная, – считает профессор Острецов. – Но это чисто политическое решение. Напомню, что все свои ядерные отходы Киев возил в Красноярск-26. Но если Украина будет пользоваться американским топливом, хоронить ядерные отходы ей придется у себя. Вот и появится там свой огромный ядерный могильник.



Сообразим на троих?



ЦЕНА ТВС складывается из стоимости урана, его обогащения и сборки. По соглашению «Энергоатома» с «Вестинга­у­зом», в дело пойдет украинский уран. Обогащение будет производиться в России (у Украины есть договор с Международным центром по обогащению урана в Ангарске. – «АН»). А вот сборка будет американская. Сам уран и его обогащение – очень дорогие удовольствия. Для снижения стоимости Киев должен будет продавать уран в США значительно ниже мировых цен. Тогда в проигрыше остается урановая промышленность Украины, которая живет на дотациях. Что же это за игры?

Если дело дойдет до реального использования топлива «Вестингауза» на украинских реакторах еще советской конст­рукции – риск серьезной аварии на украинских АЭС возрастает многократно, уверены российские эксперты.

Украина, имеющая на своем теле такую незаживающую язву, как Чернобыль, казалось бы, должна более ответственно оценивать собственные атомные риски…

Чешские энергетики платят США неустойку



СЕГОДНЯ ТВС производства «Вестингауза» – худшая из конст­рукций ТВС для ядерных реакторов. Таково мнение многих российских экспертов по ядерной безопасности.

Сборки поставлялись на АЭС «Ловииза» в Финляндию и атомную станцию «Темелин» в Чехию. После больших проб­лем с надежностью (отказ 51 стержня ТВС из 61 в 2007 г.) на АЭС «Темелин» ТВС были заменены. Финляндия тоже отказалась от кассет компании «Вестингауз».

Вице-президент ОАО «ТВЭЛ» Петр Лавренюк назвал решение ЧЭЗ (чешская энергокомпания. – «АН») о досрочном отказе от американского топлива «не имеющим прецедентов в мировой практике». Чешским энергетикам придется выплатить американцам неустойку. Но чехи и без того несут сущест­венные потери из-за замен дефектных американских кассет.

Нужен ли нам еще один Чернобыль?

Правительство Украины до сих пор не заключило договор на поставку российского топлива для атомных станций на 2008 год. И неясно, по какой цене украинский «Энергоатом» собирается покупать топливо из США. Известно лишь то, что оно на треть дороже российского.

Из досье «АН»

Аварии на украинских АЭС

28 ноября 2000 г. Аварийно остановлена Южно-Украинская АЭС. Из-за обрыва проводов в сети возникли значительные колебания частоты электрического тока.

26 августа 2004 г. Автоматическое отключение турбинного генератора с остановкой реактора Хмельницкой АЭС.

22 июня 2005 г. На первом энергоблоке Ровенской АЭС произошло задымление турбогенератора.

26 ноября 2006 г. Из-за возгорания масла в реакторном отделении остановлен реактор на втором энергоблоке Южно-Украинской АЭС.

3 апреля 2008 г. На Запорожской АЭС аварийно отключился энергоблок.

Список можно продолжить: за последние 7 лет АЭС Украины горели, выключались, задымлялись и тормозились более 20 раз.

Но, похоже, даже эти факты не останавливают «похоронную команду», которая подписала контракт на поставку американского ядерного топлива.