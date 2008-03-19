Обанкротиться не желаете?

В США и Европе обанкротиться могут не только капиталисты-миллиардеры. Эта процедура доступна всем. Если человек занял у банка деньги и не успевает отдать, он объявляет себя финансово несостоятельным. После этого суд предоставляет отсрочку. А главное – списывает все штрафы и пени, которые набежали на долг. Личное банкротство настолько удобно, что неплатежеспособными объявляют себя 3 млн. жителей США ежегодно.

Похожий порядок скоро может появиться в России. Стать банкротом будет несложно. Если размер просроченного платежа превысит 10 тыс. руб., должник сможет обратиться в арбитражный суд. Тот признает его несостоятельным.

Что это даст? Во-первых, отсрочку долга. Сейчас решение о ней принимает банк-кредитор. Понятно, свою выгоду он не упустит. Обычно неплательщику предлагается взять новый кредит – под те же проценты, что предыдущий, и за его счет погасить задолженность. По новым правилам, чтобы получить отсрочку, достаточно представить собственный график выплат. На его составление дается три месяца. Погашать долг можно в течение пяти лет.

Во-вторых, должник сможет избежать огромных штрафных процентов. Сейчас банк три месяца ждет того, что неплательщик опомнится и заплатит. Потом за дело берется служба безопасности кредитора. Она еще несколько месяцев пытается «выбить» из заемщика деньги. Все это время на долг «капают» штрафные пени – в некоторых банках по 1% в день. Так вот, став банкротом, должник сможет не платить штрафы. Более того, он получит право на отсрочку по кредиту, даже если банк на нее не согласен.

В-третьих, банкротство позволяет избежать массы «неожиданностей». Сейчас должник может заочно лишиться имущества. Делается это так. Банк подает в суд, не ставя в известность неплательщика. В десятидневный срок выносится судебный приказ об изъятии имущества. Присутствие должника при этом необязательно. К тому же с февраля этого года приставы имеют право описать собственность в отсутствие ее владельца. В итоге в один прекрасный день не­плательщик приходит домой с работы… дверь взломана, имущество опечатано. После принятия закона о личном банкротстве такое станет невозможным.

Впрочем, есть в этой бочке долгового меда и ложка дегтя. Все перечисленные «бонусы» распространяются только на тех, кого суд признает способным за 5 лет выплатить кредит. А для этого будущему банкроту придется предъявить справку о доходах и доказать, что он просрочил платежи из-за временных трудностей. Например, неожиданных расходов на лечение жены или ограбления.

В противном случае неплательщика ждут серьезные неприятности. Скорее всего, его имущество пустят с молотка. Продать можно будет все, кроме единст­венной квартиры, земельного участка и «предметов первой необходимости» (одежда, посуда, обувь). Сейчас должник еще может сохранить имущество, быстренько переписав его на родственников. По новому закону все сделки, заключенные банкротом в последний год, можно оспорить в суде.

Если же суд докажет, что неплательщик изначально не собирался отдавать кредит, к его долгу добавятся судебные издержки. По расчетам Минэкономразвития, процедура банкротства будет стоить около 100 тыс. рублей. Так что часть имущества должника распродадут в пользу государства.

Мнение эксперта

ВАСИЛИЙ Солодков, директор банковского института Высшей школы экономики:

– Прежде всего процедура банкротства призвана защитить заемщика. Она четко определяет, что можно взыскать с потребителя, а что нельзя. Можно ли отобрать у человека квартиру или чашку, из которой он по утрам молоко пьет? Эти вопросы особенно актуальны для России. Не секрет, что наши суды не являются независимыми. Поэтому очень важно, чтобы права должника были четко прописаны в законе.

Кредиторам личное банкротство также пойдет на пользу. Российские банки рассылают кредитные карты по почте, раздают их в магазинах, не задумываясь о том, сможет ли клиент вернуть деньги в срок. В итоге задолженность россиян растет, и это плохо сказывается на банковской системе. Если будет регламентирована процедура банкротства, финансистам волей-неволей придется задуматься, кому и как они выдают кредиты.