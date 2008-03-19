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Российские регионы на Лазурном берегу

№ 12(98) от 20.03.2008 [«Аргументы Недели », Владимир ЛЕОНОВ ]

Российские регионы на Лазурном берегу
Небоскреб «Югра» ждет своих инвесторов

Не желаем быть нефтяным придатком…

 ГУБЕРНАТОР Ханты-Мансийского АО – Югра Александр Филипенко сам представлял округ в Каннах. Он давно уже считает себя коренным жителем Ханты-Мансийска. Больше 30 лет работы в округе – с 1991 г. возглавляет этот сложный регион. Для него MIPIM в Каннах отнюдь не дебютный выход в свет. Все последние годы его работа подчинена одной идее – сделать регион комфортным для работы и постоянного проживания. Сегодняшнее нефтяное изобилие и связанное с ним финансовое благополучие как можно быстрее поставить на службу людям. Быть готовым к тому, что когда-нибудь человечество слезет с нефтяной иглы и перейдет на альтернативные источники энергии. Времена «углеводородных» методов освоения Сибири просто обязаны безвозвратно кануть в Лету.

 А для этого нужно «совсем немного» – Югра сама в первую очередь должна освободиться от нефтяной зависимости. Свыше 7% добываемой в мире нефти родом отсюда! Эта же задача, к слову, стоит и перед Россией в целом. Так что совершенно не противоречит экономическому курсу Правительства РФ. Для ее решения в округе из года в год проводят международные инвестфорумы, осуществляют планы развития не добывающих, а перерабатывающих отраслей промышленности. И регулярное представление Ханты-Мансийского автономного округа за рубежом из того же числа.

 Югра позиционирует себя как «территория освоения». Природные богатства в сочетании с толковым администрированием и притоком капитала извне практически гарантируют успех. Стратегия развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предусматривает постепенное снижение относительной доли нефтяной промышленности в экономике региона: к 2020 г. она должна составлять не более 48% (сегодня – 89%). Диверсификация экономики произойдет за счет развития других отраслей, прежде всего связанных с высокими технологиями и инновационными разработками в сфере горнорудного комплекса, энергетики, лесной промышленности, строительства.

 Если лес – то не рубка и вывоз тысяч и тысяч кубометров кругляка, а его глубокая переработка. Конечный продукт – строительные материалы, целлюлоза. Если строительство жилья, то обязательно из произведенных в округе компонентов – от железобетонных изделий до стекла.

 Регион своим бюджетом и административным ресурсом всегда готов поддержать полезные начинания. Как известно, даже крупному и богатому инвестору порой становится неуютно на российских просторах. Особенно при отсутствии понимания во властных структурах.

 Почему регион сложный? Долгое время главными (и неглавными тоже!) действующими лицами в округе были «временщики». Коренными жителями считали лишь представителей малых народов Севера. Вахтовый метод в районах нефтепромыслов, такая же картина на лесозаготовках. Вся жизнь для большинства тех, кто здесь зарабатывал длинный рубль и северные пенсии, сосредотачивалась совсем в других местах – поюжнее, потеплее. Да и столица государства манила огнями и возможностями. И человек, сидя в собственной сургутской или няганской квартире перед телевизором, все равно мечтал о том, как вырвется на Большую землю с большими деньгами. Сегодняшний вектор развития Югры предлагает иное – здесь твой дом, работа, будущее твое и твоих детей.

Город будущего

 УЧАСТИЕ Югры было ударным. Большинство российских регионов сэкономили и выбрали места для своих экспозиций попроще и подешевле. Руководители округа пошли ва-банк и не прогадали! Раздвинув плечами мировых грандов (справа – стенд Парижа, слева – Мадрида!), Ханты-Мансийский автономный округ заметно оттянул внимание всей солидной публики на себя. На сибиряков работала и вывеска: «Югра – территория саммита Россия – Евросоюз 2008». Более 500 встреч и переговоров с потенциальными инвесторами. Экспозиция собирала толпы любопытных: интересно же, что это за место такое, что за «город будущего» в далекой Сибири строить собираются? Когда, по слухам, даже «по Москве медведи ходят, все пьют водку вместо воды и ничего круче матрешек и валенок не видели».

 Но пристальное внимание серьезного бизнеса понять легко. В мире осталось совсем немного мест, где есть возможность развернуться, с нуля создать что-то значимое. Что нового могут представить исхоженные вдоль и поперек Лондон, Москва и другие всем известные центры? Только точечные проекты, дорогущую землю и массу ограничений.

 Столица округа город Ханты-Мансийск, напротив, особо не отягощен богатым наследством в виде «неприкасаемых» памятников старины и культуры. Еще 15 лет назад главным «украшением» Ханты-Мансийска была почерневшая на лютых морозах «деревяшка» (местное название деревянных бараков) и унылые пятиэтажки в северном исполнении.

 Зато был и остается красивейший берег Иртыша, «зеленое море тайги», горные кряжи. Для архитектора создать генеральный план такого города – это возможность самореализации мастера. Потому известнейшие в градостроительстве имена украшают проекты городской застройки.

 В Ханты-Мансийском автономном округе решили, что пора приступать к практической стадии реализации самых амбициозных проектов. В первую очередь – это строительство самого высокого за Уральским хребтом, в азиатской части страны здания, гостинично-делового центра «Югра». 280-метровый небоскреб в виде искрящегося кристалла спроектировал знаменитый и востребованный во всем мире архитектор Норман Фостер. 56 этажей и 161 тыс. кв. м площадей!

 Конечно, Ханты-Мансийск и без Фостера давно не белый лист бумаги – город на глазах становится все краше и краше. Благодаря феноменальной популярности биатлона он на слуху и у любителей спорта. Уже сегодня демонстрирует суперсовременные и одновременно изящные архитектурные решения. Никаких случайностей! Если торговый центр – то высшего разряда. Если строится новое административное здание или офис, они обязательно вписываются в общий ансамбль. Дополнительная гарантия тому, что так и будет продолжаться – Эрик ван Эгераат, мировая звезда современного градостроительства. Он и его компания сейчас заняты тем, что разрабатывают генеральный план города, его облик.

 Губернатор Филипенко задолго до выставки выдвинул знаменитости главное требование – сохранить уникальные зеленые массивы, включенные в городской ландшафт. Задача непростая, тем более что холмы, на которых стоит город, – это остатки древнего ледника. Нужно максимально учитывать геологические и гидрологические условия. Город расположен на своеобразном полуострове, поэтому все части его – фасадные и главные. Об убожестве «приказано забыть».

 Реализация идей архитекторов Эрика ван Эгераата и Нормана Фостера позволит, по мнению Александра Филипенко, в короткие сроки превратить Ханты-Мансийск в современный деловой, культурный центр с привлекательной архитектурой и развитой инфраструктурой. Во Франции показали макет города с объектами, которые правительство автономного округа намерено построить с привлечением средств инвесторов.

 Но Ханты-Мансийск, административный центр Югры, еще не весь автономный округ. Проекты, реализуемые в Сургуте, Нижневартовске и других городах, пусть без участия «суперзвезд» архитектуры, от этого не стали менее интересными и привлекательными.

Стабильность – залог роста

 В КАННАХ г­жа Эльвира Набиуллина, министр экономического развития и торговли РФ, заявила, что Россия становится первой из перспективных площадок в мире. Главное преимущество – в достигнутой макроэкономической стабильности. За прошедшие восемь лет темп экономического роста в России составил 7% в год. По объему ВВП наша страна занимает 7-е место в мире. В 2007 г. приток иностранных инвестиций к нам составил 120 млрд. долларов. При этом иностранные инвесторы, знающие Россию не понаслышке, более позитивно оценивают в ней климат, чем потенциальные инвесторы.

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