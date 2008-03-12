Коммунальные беспорядки

Квартплата давно уже не кажется смешной даже обеспеченным людям. Зачем отдавать такие деньги за некачественные услуги? Правительство вроде бы предлагает выход. До первого июля нам предстоит сделать нелегкий выбор. Нужно либо отказаться от услуг Дирекции единого заказчика (ДЕЗ) и предпочесть ей управляющую компанию, либо оставить все как есть. Государственная Дума как могла оттягивала этот момент. «Час икс» переносили несколько раз. Недавно власти подвели итог предварительного волеизъявления народа. 90% россиян предпочли жить «по накатанной».

Значит, коммунальщики и дальше будут собирать немалые деньги. А работать при этом – спустя рукава. Между тем их услуги регулируются множеством законов. В том числе – о защите прав потребителя. Итак, за что отвечает ДЕЗ, сколько на самом деле стоит его работа? Что он обязан делать бесплатно и как защититься от произвола?

Жилищные откровения

Неважно, хорошо или плохо работает ваш ДЕЗ. Если вы платите за жилье, деньги за свои услуги он получает от вас исправно. Ему достается вся сумма, которая значится в первой графе платежной квитанции – «техническое обслуживание». Также ДЕЗам капает процент от остальных платежей. Мало того, власти некоторых российских городов еще и выделяют им субсидии.

Есть у ДЕЗов и другие, далеко не очевидные, приработки. Недавно в Ростове состоялся скандальный судебный процесс. Местный житель случайно узнал, что от «гортепла» и «водоканала» его ДЕЗ получал воду, оплачивая ее по счетчикам, установленным на магистральных трубопроводах. А с жильцов за воду брали – по «нормативам потребления». Разницу ДЕЗ оставлял в своем кармане. В семье у ростовчанина – пять человек. За 1,5 года он переплатил… 16 тыс. рублей.

Но суд – крайняя мера. Многого можно добиться и так. Опросы показывают, что более 60% россиян работой своих ДЕЗов недовольны. И есть за что ругать коммунальщиков. Порой сантехники просят заоблачные суммы за простую замену прокладки в кране, вентиля в ванной, подключение плиты или стиральной машины. Особенно ощутимо это бьет по карману тех, кто делает ремонт. Например, за перекрытие стояков требуют тысячи рублей. Деньги берут, а ответственности – никакой. Предположим, у вас прорвет только что смененный сантехником кран. Или после визита «штатного» электрика искрящие провода вызовут пожар… Если ДЕЗ не подписал договор об ответственности, он умоет руки.

Для большинства россиян становится откровением даже то, что в любом городе установлен список работ, которые ДЕЗ обязан выполнять бесплатно. К ним относится замена прокладок в смесителе «Елочка», вентилей в техническом шкафу в ванной, штепсельных розеток (если они повреждены не по вине жильцов), прочистка горелок газовой плиты, замена разбитых стекол, протирка и смена лампочек...

А на платные работы ДЕЗов существуют предельные расценки. Их также утверждают мэрии российских городов. Обычно суммы невысоки. Как выяснили «АН», в зависимости от региона перекрытие стояков стоит 20–150 руб., замена смесителя – 50–400 рублей. Замена ванны и установка стиральной машины с подключением к трубе водоснабжения – от 200 до 1000 рублей. Сравните эти цены с теми, что называют сотрудники вашего ДЕЗа…

Другой нюанс. По закону оплачивать работу мастеров ДЭЗа нужно только через банк. Никаких наличных из рук в руки! Выглядит это так: вы приглашаете специалиста, он оценивает объем работ, стоимость материалов и выдает вам квитанцию. Вы оплачиваете счет в банке, а затем приносите квитанцию мастеру. Он приступает к работе. На деле же большинство работников ДЕЗов даже не знают, как эта квитанция должна выглядеть.

Куда жаловаться

Какую ответственность ДЕЗ несет в случае аварии? Здесь порадовать нечем. Общее правило – он отвечает только за то, что находится вне квартиры. Жильцы сами обязаны следить за состоянием техники в своей квартире и при необходимости вызывать мастера. Но если он отказался устранять неполадку (например, в тот момент у вас не было денег на оплату его услуг) и вы получили от него документальное подтверждение, на ДЕЗ можно подавать в суд.

С другой стороны, если в квартире лопнула труба отопления или протекла кровля – вина ДЕЗа очевидна. Но только в том случае, если вы не делали в квартире несанкционированный ремонт или, хуже того, перепланировку. «Если обнаружатся следы ремонта, работники ДЕЗа постараются сделать все возможное, чтобы доказать, что вина за аварию лежит на жильцах», – объясняет адвокат Сергей Ровнин.

А если заодно выяснится, что вы, например, перекрыли вентиляционный стояк на кухне или перенесли без согласования стенку (даже не несущую) – пощады не ждите. ДЕЗ не только имеет право, но и обязан начать преследование таких нарушений.

Но в других ситуациях доказывать свою невиновность придется уже самому ДЕЗу. Он обязан следить, чтобы горячая вода была действительно горячей, температура в квартирах соответствовала нормам, а солнечный свет попадал в квартиры в достаточном количестве. Если хотя бы одно требование общероссийских Правил техэксплуатации жилого фонда нарушено – например, в квартире слишком темно или холодно, нужно звонить в городскую жилищную инспекцию.