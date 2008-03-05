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Страшная сила торговли

№ 10(96) от 06.03.2008 [«Аргументы Недели », Отдел экономики ]

Страшная сила торговли
Максим Медведков

 ДАВНО известно, что больше всего от ВТО пострадают наша легкая промышленность, производство сельхозтехники, химпром, фармацевтика и самолетостроение. Соответственно, понятна и география «рисковых» регионов. Это центр России (легкая промышленность), Нижнее Поволжье (машиностроение), Пермский край (химпром). Под ударом оказалась и Московская область – это еще один центр легпрома.

 Только вот «удара» они почти не почувствуют. Эксперты Высшей школы экономики провели масштабное исследование по заказу Минэкономразвития. Они доказали – либерализация внешней торговли не приведет к стремительному росту импорта. Благодаря новым послаблениям за семь лет импорт прибавит только 5%. Цены на иност­ранные товары тоже почти не изменятся. В момент вступления России в ВТО «средневзвешенная» таможенная пошлина будет 13,5%. За семь лет она понизится до 10%. Главный вывод: опасаться ВТО глупо. «Будет либо так же, как сейчас, либо чуть лучше», – резюмирует начальник Департамента Минэкономразвития Максим Медведков.

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