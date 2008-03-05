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Под Грефом «секретно»

№ 10(96) от 06.03.2008 [«Аргументы Недели », Отдел экономики ]

Под Грефом «секретно»
Герман Греф

 ПО НАШИМ данным, ведомство Германа Оскаровича отстаивало идею создания ведомственной разведки долгие пять лет. Влияние чиновника было так велико, что ему почти удалось преодолеть сопротивление СВР и МИДа. Как сообщили «АН» компетентные источники, г-н Греф доказывал, что российская экономика пока не готова работать в условиях жесткой мировой конкуренции. Причем после вступления в ВТО риски должны значительно увеличиться. Поэтому, по мнению главы МЭРТ, необходимо создать экономическую контрразведку по образу и подобию ГРУ Генштаба Минобороны.

 Понятно, что эта инициатива не вызвала энтузиазма у российских разведчиков. Новая структура могла оттянуть на себя часть бюджета и полномочий Службы внешней разведки. Уперся и МИД. По мнению дипломатов, Минэкономразвития чересчур либерально подходит к вопросам определения стратегических интересов России.

 По нашим данным, Кремль старался учесть интересы всех ведомств. Там задумывались о компромиссном решении. Внешнеэкономическая разведка должна была получить путевку в жизнь. Но подчиняться ей пришлось бы не Минэкономразвитию, а непо­средственно Правительству РФ.

 Теперь с уходом Германа Грефа в Сбербанк судьба его разведывательной инициативы и вовсе «подвисла». Никто не может понять – куда девать новую структуру и так ли она нужна вообще?

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