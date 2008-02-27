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Знак качества высшей пробы

Итоги международного дегустационного конкурса в рамках выставки «Продэкспо-2008»

№ 9(95) от 28.02.2008 [«Аргументы Недели », Юлия НИКИТОВА ]

Знак качества высшей пробы

 ПОМОЧЬ принять правильное решение призваны международные дегустационные конкурсы. Один из них недавно прошел в Москве в рамках ежегодной Международной выставки «Продэкспо-2008», в этом году – 15-й по счету.

 Итогом выставки помимо золотых и прочих медалей является высшая награда «Продэкспо» – «Гран-при», которую получает единственный напиток в каждой категории (вино, водка, коньяк и т.д.). В этом году за престижный приз боролись крупнейшие бренды из разных стран мира. Среди производителей были представлены «Хортица», «Кристалл», «Татспиртпром», «Ост-Алко» и другие серьезные компании. Глава дегустационной комиссии Александр Зайцев отметил, что все производители представили наиболее сильные марки.

 Итак, победители Х Международного дегустационного конкурса названы. Лучшим сладким вином признано французское Trocenbeerenauslese 2004, а лучшим сухим – Montana Brancott Marlbotrough Sauvignon Blanc. В номинации «Коньяки» победу одержал «Царь Тигран» из Армении.

 Сенсацией «Продэкспо-2008» стала победа новичка российского алкогольного рынка – «Хортицы», которая стала обладателем Гран-при конкурса алкогольной продукции в номинации «Водки». За победу в этой категории боролись более 400 торговых марок, однако только этот водочный бренд набрал максимальное количество баллов и одержал чистую победу. Кстати, это не первая победа – всего у «Хортицы» насчитывается более 200 наград и медалей самых престижных дегустационных конкурсов планеты.

 Стоит сказать еще несколько слов об этом амбициозном игроке водочного рынка. Ликероводочный завод «Хортица» – одно из самых современных и высокотехнологичных предприятий отрасли в СНГ. Основа качественной водки – вода – в процессе производства проходит многоступенчатый процесс очистки. После очистки вода участвует в сложной системе тестирования, состоящей из двух десятков тестов. Каждая бутылка пронумерована специальным кодом, который наносится лазером, а колпачок бутылки защищен голограммой, разрушающейся при вскрытии.

 Итак, в России стали уделять большее внимание качеству продукции, а следовательно, такие выставки будут набирать популярность и авторитет благодаря объективности и высокой квалификации оценок. Результаты дегустационных конкурсов помогут потребителю выбрать наиболее достойный продукт из многочисленного ассортимента в магазине.

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