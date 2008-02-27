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«Сыровое» проклятие

Почему сыр стремительно превращается в деликатес

№ 9(95) от 28.02.2008 [«Аргументы Недели », Павел ХИЦКИЙ ]

«Сыровое» проклятие

Заговор молочников

 КАК выяснили «АН», сыр дорожает по нескольким причинам. Не последняя из них – «аппетиты» отечественных производителей молока. В Рязанской области цены на молоко за год подскочили почти вдвое. В Белгородской, Курской областях и в Чувашской Республике – более чем на 80%. «В среднем по России с конца августа молоко подорожало на 70%», – негодует директор Угличского сыродельного завода Николай Ширгин.

 В чем дело? Молочники кивают на Запад. Дескать, на Австралию и Новую Зеландию, крупнейших мировых поставщиков этого продукта, обрушилась крупнейшая за долгие годы засуха. Вот с лета прошлого года цены на молоко на международных рынках и пошли вверх.

 Конечно, мы тоже часть мирового рынка. Но более 80% молока в России – собственного производства, а никакой засухи в наших широтах в прошлом году не наблюдалось. К тому же в странах ЕС молоко подорожало только на 30–40%.

 Что-то не похоже, чтобы российские молочники подняли цены по «сугубо экономическим причинам». Так показалось и Антимонопольной службе. В середине октября она возбудила дело о ценовом сговоре против нескольких мясо-молочных хозяйств.

Сырные шлюзы

 НЕСМОТРЯ на усилия ФАС, молоко в России продолжает дорожать. Закупочная цена за литр колеблется от 5 руб. в Тверской области до 50 руб. в Магаданской. Сколько будет стоить сделанный из такого дорогого сырья сыр, считайте сами. Для изготовления 1 кг «дырявого» деликатеса нужно 10 л молока.

 По данным Минэкономразвития, больше всего подорожали так называемые твердые сыры («Российский», «Угличский», «Костромской», «Эдам», «Гауда»). Цены на эти сорта осенью взлетели на 60%. Между тем именно на них в России приходится около половины спроса.

 При этом жители страны не стали тратить на сыр больше денег. Это вполне понятно. Даже в прошлом году наше население покупало в основном недорогие сыры. На марки, стоившие в рознице более 160 руб. за 1 кг, приходилась лишь пятая часть спроса. Большинство предпочитало сыры за 100–140 рублей. Понятно, что, когда даже народный «Российский» сыр начали продавать по 300 руб. за кило, народ просто резко сократил потребление этого продукта.

 Хотя в деньгах сыровары не потеряли. В прошлом году в стране продали сыра на
60 млрд. рублей. Это столько же, сколько было в 2006 году. Но на деле продажи у сыроваров резко рухнули. Больше всего пострадала Сибирь. За август-октябрь сыроварение там снизило обороты на треть. Почти на столько же «просели» татарские сыровары.

 И тут масла в огонь подлило Минэкономразвития. В октябре оно в три раза снизило пошлины на ввоз импортного сыра. Расчет был на то, что это не даст разогнаться местным ценам. Российские производители поначалу пришли в ужас. Импортные сыры и так занимают половину нашего рынка. Но мера не оправдалась.

 «Поставки европейских сыров в Россию не увеличились. Причина в том, что сыр стал дефицитом и в самом Евросоюзе», – объясняет руководитель отдела маркетинга ГК «РичАрт Фуд» Марина Демина. Осенью ЕС не удалось удержать цены на молоко, и производство «дырявого» там тоже рухнуло.

Плохие прогнозы

 К КОНЦУ года «гиперинфляцию» молочных продуктов удалось приостановить за счет импорта из Украины и Белоруссии. Марки сыра у них те же, что и у нас.

 «У соседей молоко подорожало гораздо меньше, и теперь они откровенно демпингуют», – жалуется директор Угличского завода.

 Но этого ресурса хватило ненадолго. К новому году экспансия захлебнулась. Право поставлять сыр в Россию получили только шесть украинских заводов. Их продукции нам не хватает. Подкачали и белорусы. Там началась было кампания по завоеванию российского рынка. Но тут Александр Лукашенко перекрыл шлюз. Он испугался, что дефицит начнется в самой Белоруссии, и ввел квоты на вывоз сыра.

 Итак, что мы имеем «в сухом остатке»? Российский сыр будет дорожать и дальше. «Молоко стало дефицитом, его производители могут назначать любые цены», – рассказывает замдиректора по производству Переславского сыркомбината Антонина Яковлева. Не оправдались и надежды, что «сырный апокалипсис» предотвратит более дешевая европейская продукция.

 Точные прогнозы эксперты пока давать опасаются. Они осторожно предсказывают, что в этом году сыр подорожает не менее чем на 20–30%. Но может случиться и гораздо хуже. «Дырявый» стал исчезать с прилавков, а цены на него, кажется, готовятся взлететь «в верхние слои атмосферы». Похоже, все идет к тому, что «Российский» и «Пошехонский» сыры в России станут таким же деликатесом, как французский «Рокфор», британский «Стилтон» или итальянская «Горгонцолла».

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