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Спруту экономической преступности обрубают щупальца

№ 9(95) от 28.02.2008 [«Аргументы Недели », Андрей Угланов ]

Спруту экономической преступности обрубают щупальца
Алик Хабибулин

Половина курсантов – девушки

 – ВАША академия готовит специалистов в области экономической безопасности. А что вообще подразумевается под этим термином – «экономическая безопасность»?

 – Экономическая безопасность – это прежде всего защита национальных интересов от внешних и внутренних угроз в экономической сфере.

 Академия – профильный вуз, который готовит таких специалистов по нескольким направлениям. Прежде всего для оперативно-розыскной работы по предупреждению и выявлению экономических и налоговых преступлений, расследованию уголовных дел в этой области.

 Академия – учебное заведение полного цикла многоуровневого высшего образования. Первый уровень обучения – по специальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» и «Налоги и налогообложение» – для тех, кто приходит к нам после средней школы. В этом году открываем новые специальности: «Национальная экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Второй уровень – переподготовка и повышение квалификации специалистов, прежде всего действующих сотрудников ОВД по линии УБЭП, то есть борьбы с экономическими преступлениями в области финансов и налогов. Также на переподготовку к нам на две-три недели приходят специалисты и из других оперативных подразделений МВД. Третий уровень – подготовка научно-педагогических кадров. Обучение адъюнктов и соискателей осуществляется по четырем юридическим и трем экономическим специальностям. В академии действуют три совета по юридическим и экономическим специальностям. Академия готовит специалистов также и на межведом­ственной основе, например для ФСКН России.

 Подготовка одного курсанта обходится государству более чем в 200 тыс. руб. в год. Всего за 2007 г. 50 региональных структур министерства направили своих сотрудников в нашу академию. Кстати, конкурс у нас высокий: от 5 до 12 человек на место. Интересно, что с каждым годом растет число абитуриентов-­девушек. Сейчас в академии половина всех обучающихся – девушки.

 – Вы ведь не только наукой занимаетесь, но и имеете четкое представление, информацию о всем массиве экономических преступлений в стране. Экономика России в последние годы глубоко интегрировалась в мировую, растет фондовый рынок. Как изменилась структура преступлений в «подведомственной» вам сфере?

 – Перед нашей академией поставлена задача не только готовить специалистов – оперативников, следователей и экспертов в области экономических преступлений, но и аналитиков. Мы учим курсантов не только грамотно выявлять, документировать и раскрывать преступления, но и предотвращать их. На кафедре методологии и методики расследования экономических преступлений мы готовим сотрудников, владеющих всеми тонкостями оперативной работы в такой сложной сфере, как современная теневая экономика.

Финансовые расследования – дело деликатное

 – ПРИНИМАЮТ участие ваши сотрудники в раскрытии конкретных преступлений?

 – В первую очередь мы занимаемся учебным процессом, научными и аналитическими исследованиями. Важная часть – внедрение наших научных и методических разработок в практическую деятельность ОВД, авторское сопровождение процесса внедрения. В этом наш главный вклад в раскрытие преступлений. Но наших сотрудников привлекают и для решения оперативно-тактических задач, стоящих перед министерством.

 Вот один из последних примеров. В октябре прошлого года в МВД прошла коллегия по проблемам биоресурсов, в первую очередь незаконным вырубкам леса. В итоге из наших сотрудников была образована рабочая группа для изучения преступности в лесопромышленном комплексе. Группа выезжала в наиболее проблемные с этой точки зрения регионы: в Сибирь, на Дальний Восток, в Северо-Западный федеральный округ. Все методические наработки, выводы и предложения по результатам совместной работы с практическими работниками на местах были переданы министру для использования в дальнейшей работе, распространения наработанного опыта в оперативных подразделениях ОВД.

 – Ворованные деньги сегодня в чемоданах не возят. Жулики прогоняют их через банковские счета. Отечественные банки в этом участвуют?

 – Разумеется, сейчас основные денежные ресурсы прокачиваются через банки. Не будем называть конкретные наименования, но создаются у нас и банки-однодневки через подставных лиц, и фирмы-однодневки при банках с единственной целью: перечислить куда надо деньги и тут же исчезнуть. Существуют сложные схемы финансовых операций, призванных замаскировать теневые финансовые потоки, пути и методы их легализации. Имеются сложности, связанные с банковской тайной и нежеланием некоторых банков работать в контакте с Росфинмониторингом, органами государственного финансового контроля, правоохранительными органами. Но финансовые проводки идут не в безвоздушном пространстве, а через конкретные ИНН физических или юридических лиц. И какие бы увертки ни придумывали нечистоплотные банкиры, как бы ни старались запутать следы, толковый специалист по экономическим преступлениям цепочку распутает обязательно. Будет сформирована и необходимая доказательная база для судебных решений.

 – А почему об этом особенно ничего не слышно в СМИ?

 – Данной сферой занимается Департамент экономической безопасности МВД. Часто эта работа настолько тонка и деликатна, что об этом не стоит трубить через прессу. Есть и процессуальные особенности, в силу которых вплоть до решения суда нецелесообразно распространять какую-либо информацию об уголовных делах.

 – Кстати, сколько в стране фирм-однодневок?

 – Как свидетельствует статистика, за 2007 г. установлено более 140 организаций, оказывавших услуги по легализации и выводу за рубеж денежных средств. Зарегистрировано 5294 правонарушения, связанных с легализацией преступных доходов. Привлечено к ответственности 761 лицо. Выявлены 22 592 фиктивные фирмы, которые были задействованы по выводу денег из страны.

Непрозрачность экономики – почва для коррупции

 – ВСЕ, о чем вы говорите, совершается с ведома и санкции конкретных чиновников… В прессе приводились высказывания некоторых экспертов о том, что массив коррупционных откатов в год в России составляет десятки миллиардов долларов.

 – У нас таких данных нет. Но вы совершенно верно говорите: это та самая коррупция, которая крайне опасна для экономики страны. Прежде всего речь идет о чиновниках, которые имеют право регистрировать фирмы, давать или отзывать лицензии у банков. Президент РФ Владимир Путин справедливо сказал на недавней пресс-конференции о том, что лучше сделать зарплату чиновника более высокой, чем давать ему повод к коррупции.

 – Способен ли президент, на ваш взгляд, с его практически неограниченными полномочиями, победить спрута финансовой преступности? Или наша банковская система такова, что многие банки только так и могут выжить в условиях развивающегося кризиса. А потому и власть смотрит на все эти махинации сквозь пальцы, иначе заставь всех быть честными – все у нас в одночасье лопнет?

 – Не думаю, что президент, какой властью он ни обладай, способен в одиночку решить эту проблему. Это не вопрос волевого решения или, как иногда любят говорить, политической воли. Для борьбы с экономической преступностью, подавления коррупции необходима система мер, средств, усилий. Это и выстраивание прозрачных отношений в системе госслужбы, и принятие нормативных актов с четкой антикоррупционной направленностью. В России на уровне права пока не преодолено наследие тех лет, когда экономика переходила от социализма к рынку. Во многом сохраняется непрозрачность отношений в экономике, что позволяет совершать поступки, нарушающие законность. Отсюда и коррупция чиновников.

 – В конце прошлого года Конгресс США дал поручение госсекретарю Кондолизе Райс подготовить список чиновников из сырьевых стран, которые подозреваются в коррупции. В частности, это касается и России. Как вы думаете, могут наши крупные чиновники, имеющие отношение к сырьевым ресурсам, стать объектами шантажа?

 – Не думаю. Нашим коррумпированным чиновникам следует в первую очередь бояться нашей финансовой разведки, наших структур экономической безопасности и антикоррупционных структур нашего же россий­ского суда. Их эффективность, а соответственно, неотвратимость наказания, постоянно возрастает. Где сегодня казавшиеся всесильными Б. Березовский, В. Гусинский, М. Ходорковский, не говоря уже о птицах более низкого полета? Да и последние выступления нашего президента свидетельствуют: действия власти будут направлены не просто на словесную борьбу с абстрактной коррупцией, но по тем конкретным направлениям, о которых мы с вами говорим, и эта борьба уже давно не является рекламной кампанией. Любой российский чиновник в соответствии с законодательством о государственной службе становится абсолютно прозрачным для соответствующих контролирующих и правоохранительных органов с момента своего поступления на госслужбу.

 – Когда же наступит это прекрасное время?

 – Ясно, что одномоментно это сделать невозможно. Но уже для сотрудников силовых структур, МВД, ФСБ это становится обязательным. Каждый, кто приходит на службу в силовое ведомство, уже сейчас в обязательном порядке проходит всестороннюю проверку. Причем это делается открыто, с согласия человека. Созданы все условия для эффективной работы служб собственной безопасности, результативность которых непрерывно растет.

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