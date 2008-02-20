Мир остался на бобах

№ 8(94) от 21.02.2008 [«Аргументы Недели », Отдел экономики ]

Кофе, какао и чай дорожают. Цены на эти культуры на мировом рынке достигли рекордных величин. Какао-бобы за 2007 г. поднялись в цене на 33%. В январе-феврале они прибавили еще 16%. Кофейные зерна долгое время дешевели из-за перепроизводства. Но в январе цены на робусту и арабику подскочили на 10%. За компанию подорожал и чай. С начала месяца он прибавил 5%. В нашей стране ситуация усугубляется тем, что Россельхознадзор ввел мораторий на импорт чая из Индии. На нынешний год эксперты также не предсказывают ничего хорошего. Из-за неурожаев и роста потребления стоимость этих культур поднимется еще на 10–30%.