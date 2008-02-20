Второй богач мира подался в «большевики»
№ 8(94) от 21.02.2008 [«Аргументы Недели », Отдел экономики ]
52 млрд. долл., купил завод «Большевик». Он приобрел долю в компании «Крафт фудс». Среди ее российских активов – завод по фасовке кофе в Ленинградской обл., «Покровская кондитерская фабрика» и... московский кондитерский комбинат с «революционным» названием.
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