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Край непуганых пирамид

Почему в России по-прежнему процветает «дело Мавроди»?

№ 8(94) от 21.02.2008 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Край непуганых пирамид

Время финансовых пирамид прошло? Вовсе нет. В стране, как ни в чем не бывало, действуют сотни таких мошеннических организаций. Их жертвами ежегодно становятся десятки тысяч людей.

«Обувная» индустрия

Как же так? Вроде бы печальный опыт с МММ, «Тибетом» и «Властилиной» должен был привить населению прочный иммунитет к участию в такого рода аферах? Но, видимо, страсть к легкому обогащению в народе неистребима. К тому же жулики учли опыт предшественников. На месте развалин «колоссов» былых времен возникли пирамиды нового типа. Они гораздо «компактнее», а их организаторы действуют хитрее. Но из-за этого нынешние пирамиды стали только опаснее.

Лавры Мавроди многим не дают покоя. Конечно, «пирамидостроитель» нынче пошел уже не тот. Сейчас эти люди и не мечтают о том, чтобы опять «обуть» всю страну. Ясно, что такие трюки удается проделать не чаще чем раз в столетие. Хотя… МММ высосал из населения порядка 100 млн. долларов. Казалось, рекорд не повторить. Но в прошлом году чуть было не появился новый претендент на трон. Пирамида «Гарант Инвест», занимавшая деньги под 66% годовых, «раздела» клиентов на 250 млн. рублей.

Могли бы состричь гораздо больше, но, к счастью, со времен г-на Мавроди надзор ужесточился. Стоит только поднять повыше плакат «100% годовых», как Центробанк мигом настучит в милицию. Так что перед пирамидами встает непростая задача. С одной стороны, прежде чем смыться, нужно собрать как можно больше денег. С другой стороны – нельзя привлекать к себе внимание. Мошенники выкручиваются несколькими способами.

Самый простой вариант – «уйти в глушь». Чем дальше от цивилизации находится край, в котором предполагается развернуть сети, тем лучше. Например, финансовая «лавочка» жительницы Кировской области Тамары Ширяевой проработала с 2002 по 2006 год. Не мудрствуя лукаво, Ширяева собирала с жителей г. Луза займы под 4% в месяц. В итоге население городка потеряло 2 млн. рублей. Конечно, до МММ и «Тибета» мошенница не дотянулась. Зато срок она получила больше, чем Мавроди. Приговор суда – 6,5 года в колонии общего режима.

Подобных случаев «местной самодеятельности» хоть отбавляй. Кстати, сроки везде давали солидные. Например, организатору сахалинской пирамиды «Торговый дом Илья» собранные с сограждан 9,8 млн. руб. обошлись в 5,5 года отсидки.

В каждом крупном городе действует по нескольку пирамид. В Москве и Петербурге их десятки.

«Самое интересное, что в регионах мошенники часто вполне успешно собирают деньги, не обещая при этом таких уж больших барышей», – делится наблюдениями наш источник в правоохранительных органах. Он приводит в пример Вологодское ООО «Северинвестстрой», которое «обуло» 400 человек на 33 млн. рублей. Вкладчикам давали «всего лишь» 20% годовых. Волгоградский кооператив «Диамант», который следствие подозревает в «пирамидостроении», насобирал 144 млн. руб. под 24% годовых. Две тысячи жителей г. Коряжма (Архангельская обл.) расстались с 200 млн. руб. в обмен на договоры, в которых говорилось про 6% каждые четыре месяца…

Второе правило. Многие местные пирамиды – долгожители. Некоторым удалось протянуть по 3–5 лет. Практика показывает, что областные милиционеры хватаются за свисток, только когда становится уже слишком поздно. Либо организаторы аферы перестают платить, а их счета пустеют. Либо мошенники и вовсе успевают дать деру.

Эталонный пример

Хотя отсрочить расплату можно и другими способами. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, пирамиды научились хорошо маскироваться и освоили «партизанские» методы работы. Часто они действуют под видом… компаний по трудоустройст­ву. Вот эталонный образец. Недавно завершился суд над группой лиц, основавших омское ООО «Эталон». Они выманивали деньги у граждан, желавших заняться надомной работой. Условия – лучше не придумаешь: за 50 тыс. руб. в месяц нужно было вырезать этикетки для товаров. Работодатель присылает полиграфические заготовки на дом, работник раскраивает их, оплата по факту. Новоиспеченному сотруднику нужно лишь внести 5 тыс. руб. аванса. Как и любая другая пирамида, эта компания всячески поощряла привлечение новых сотрудников. За каждого приведенного в систему новичка платили премию в 500 рублей. Надо ли говорить, что никаким выпуском этикеток фирма не занималась? Собрав с 430 потерпевших в общей сложности более 2 млн. руб., хозяева пирамиды навострили лыжи. Но милиционеры оказались проворнее. Суд оценил вклад руководителей «Эталона» в печатное дело в 4–7 лет строгого режима. Кстати, схема не нова. По тому же принципу действуют компании, предлагающие заняться продажей страховых полисов. Они обещают приличную зарплату, но, прежде чем «взять» человека на работу, настаивают, чтобы он оформил дорогостоящие полисы на себя и своих родственников.

Помимо страховых договоров в пирамидах «отметились» полисы ОСАГО, сборка или раскраска игрушек, вышивка на дому и т.д. «Подростки часто покупаются на многочисленные пирамиды, в изобилии расплодившиеся в Интернете. Например, там предлагают зарабатывать, «щелкая» по рекламным объявлениям», – предупреждает наш источник в МВД.

В прошлом году возникло новое явление – пирамиды, паразитирующие на авторитете государства. Воронежские жулики подсуетились, использовав правительственную программу «Электронная Россия». Они обошли жителей города, сообщив им, что началась всеобщая компьютеризация населения. Мол, чтобы получить за счет бюджета компьютер стоимостью 2 тыс. долл., нужно внести 420 долл. и завлечь в организацию еще двух человек…

Некоторые мошенники вообще не утруждают себя продажей какого-либо товара. Челябинское общественное движение «Аргос» собирало по 2,1 тыс. долл. с человека за право… вступить в элитарный клуб. Всем участникам пирамиды обещали высокооплачиваемую работу «в области финансово-интеллектуальной деятельности». «Движение» активно вербовало новых адептов по сетевой схеме. В итоге оно охватило Челябинск, Магнитогорск и Стерлитамак. В общей сложности на липу «повелись» 2 тыс. человек. Денег назад они не получили. Хоть каким-то утешением для пострадавших стали сроки приговоров для организаторов «элитарного клуба» – от 2 до 8 лет лишения свободы.

«Ситуация с пирамидами»-«работодателями» удручает.

В каждом крупном городе действует по нескольку таких контор. В Москве и Петербурге – десятки. Ловить их сложно, потому что пострадавшие обычно до последнего верят мошенникам и отказываются подавать заявления в милицию», – комментирует ситуацию сотрудник правоохранительных органов. Лучше не покупайтесь на бесплатный сыр. Честные деньги легкими не бывают.

Государство заплатит жертвам?

Вклады населения в банках – даже самых ненадежных – застрахованы. А можно ли вернуть деньги, сгоревшие в пирамиде? Вроде бы ответ ясен. Но все-таки Россия – страна чудес. Оказывается, порой наше государство компенсирует даже такие потери.

По закону граждане имеют право на возмещение ущерба, если им причинили его при прямом попустительстве чиновников. Понятно, что истории с «Тибетом», группой «Хопер» и МММ – именно тот случай. Поэтому в десятках регионов местные власти начали возвращать деньги жертвам пирамид. Но максимальная сумма компенсации – 10 тыс. рублей.

Инвест-Буратино-Строй

Самые опасные пирамиды – жилищные. Во-первых, они высасывают из людей огромные средства. Во-вторых, оставляют вкладчиков без крыши над головой. Мошенников в этом деле так много, что главное – не запутаться в их разнообразии. Первое, что приходит на ум, – обманутые инвесторы. Люди вкладывались в дом на начальной стадии строительства, компании разорялись, в итоге – ни жилья, ни денег.

Но это только вершина пирамиды. Гораздо интереснее присмотреться к деятельности так называемых ЖСК и ПИКов. Первое расшифровывается как «жилищно-строительный кооператив». Второе – «потребительский ипотечный кооператив». Как ни назови эти образования, поляна для жульничества у них открывается обширнейшая.

Схема устроена так. Вступая в кооператив, пайщик сразу вносит 30–50% стоимости квартиры. Еще 3–5% от ее цены он должен отдать на «содержание аппарата». То есть эти деньги «проест» правление. Что дальше? Спустя некоторое время пайщику обещают доплатить недостающие для покупки жилья деньги из средств самого кооператива. В ЖСК по закону приходится ждать не менее двух лет, в ПИКах – полгода. Но это – минимальный срок. На деле ничто не мешает руководству кооператива оттягивать выплату до бесконечности.

Кроме того, спрашивается, откуда у кооператива возьмутся средства на доплату? Источник один – деньги других вкладчиков. Иными словами, тот, кто пришел первым, получает свой «приз» за счет остальных. Ничего не напоминает? Да это же чистой воды пирамида!

Но пирамида – отчасти законная. Дело в том, что теоретически кооператив может свести концы с концами, поскольку он одалживает недостающие день­ги не просто так, а под проценты. Тут-то и начинается самое интересное. Банки выдают ипотечные кредиты под 10–12% годовых. Некоторые кооперативы кричат в рекламе про «жилье под 3% годовых». Ставка – в несколько раз ниже рыночной. За счет чего компания обеспечит такой дешевый кредит? Бог знает. Скорее всего, за счет тех же «мистических» рыночных механизмов, с помощью которых Мавроди обещал переселить всю Россию на Канары. Ясно лишь, что поразительно дешевый сыр обычно бывает только в том месте, из которого уже не выберешься.

«С кооперативами ситуация очень непростая. Если заемщику предлагают внести 30% стоимости жилья, а на остальную сумму предоставляют кредит с нерыночными ставками – не верьте. Это афера. Ставок в

1–3% годовых сейчас не может быть в принципе», – возмущается руководитель Комитета по планированию «Российской гильдии риэлтеров» Владимир Лопатин. К этому стоит добавить, что, по оценке авторитетного международного агентства «Свисс Аппрейзал», две трети сделок на россий­ском рынке недвижимости совершаются с использованием мошеннических схем.

Что характерно, в отличие от классических пирамид на их «жилищных» собратьев наши законодатели и милиционеры смотрят сквозь пальцы. Их не впечатлило даже громкое «банкротство» череды мошеннических ПИКов. Компании «Общее дело», «Кредо», «Строим вместе» и «Первый ипотечный кооператив» канули в небытие, унеся с собой деньги 3,3 тыс. человек…

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