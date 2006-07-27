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Фирма веников не вяжет

№ 10(10) от 13.07.2006 [«Аргументы Недели », Марина ЖИРНОВА, Санкт-Петербург ]

Фирма веников не вяжет
Фото автора

ЭТА идея не из того разряда, когда долго думаешь, что бы такое изобрести, - рассказывает предприниматель Алексей Апухтин. - Она, как и все гениальные ходы, лежала на поверхности. Я отдыхал в бане, и меня осенило, что у нас негде взять хороший веник». Тот, которым парился предприниматель, быстро размок, и листья стали опадать. Такие веники, как правило, продают банщики и бабули, изготавливая их из того, что есть под рукой.

Городские учат деревенских

ЧТОБЫ научиться делать веники «по науке», предприниматели пошли в народ. Однако, объездив много деревень, выяснилось, что старинные русские рецепты крестьяне давно утратили. Пришлось обратиться к книгам. «Мы перерыли кучу литературы. Особенно помогли старые книги о русских традициях, которые мы откопали в библиотеках», - вспоминает компаньон Апухтина Вадим Новаковский.

Напитавшись знаниями и прихватив все свои сбережения в 30 тыс. долл., бизнесмены отправились практиковаться в глубинку. «Целое лето и осень мы жили в малюсеньком городке Окулово Новгородской области. Сами вязали веники, стирая руки до мозолей, - говорит Алексей Апух­­­­­­тин. - Сутками экс­периментировали: сушили, нюхали, перетряхивали, чихали. Понимали, что нужно своими руками почувствовать то, что собираешься продавать. Сами и склад сторожили, не доверяя местному мужскому контингенту».

Местные жители встретили заезжих коммерсантов благодушно. С работой в городке было туго, а тут - заработок. Правда, местные не ожидали, что бизнесмены предъявят неслыханные требования к технологии изготовления. «Пришлось желающих подработать обучать, как правильно вязать, что само по себе уже смешно, - вспоминает Вадим Но­ваковский. - Ну, представьте себе: городские учат деревенских, как веники вязать! Абсурд! Просто жители в деревнях делали это совершенно по-другому, не соблюдая технологии вязки и хранения».

- Кстати, первая партия у нас почти вся пропала из-за отсутствия опыта. Не досушили, и веники сопрели, - дополняет Алексей Апухтин. - Зато теперь мы в вениках разбираемся, как сомелье в винах!

Сейчас у предпринимателей горячая пора - период заготовки веников. На их фирме трудится уже 200 работников из нескольких деревень. Каждый вяжет в день по 60-70 штук. Кстати, работают в деревнях и поселках в основном женщины. Как говорят коммерсанты, они аккуратнее, чем мужчины, и на бутылку не засматриваются.

Банный стандарт

У ПРАВИЛЬНОГО веника длина ручки - 50-55 см, толщина - 30 мм. Cостоять он должен из 40 прутков диаметром не более 3,5 мм.

Корейцы тоже любят париться

ПРОДАВАТЬ свои веники предприниматели решили через супермаркеты. Им, можно сказать, повезло. Первая же торговая сеть, куда они обратились, приняла лесные изделия «на ура». Видимо, и впрямь деловые вопросы в России часто решаются в банях: респектабельные посетители супермаркетов быстро раскупали банный инструмент.

Правда, не обошлось без накладок. По закону, магазин не имеет право брать на продажу товар без сертификации. Но на веники не существовало ни ГОСТов, ни технических условий (ТУ). А разрабатывать их чиновники не хотели. Пришлось изобрести «ТУ для веника банного» самим.

Кроме того, коммерсанты сделали ставку на иностранцев. Специально для них был разработан веник «Элитный». С обмоткой ручки шпагатом из пальмового дерева, в холщовой упаковке с окошком, с сургучовой печатью. «Рассчитывали на то, что ими заинтересуются, как и прочими русскими сувенирами типа матрешек и шапок-ушанок», - говорит Вадим Новаковский. И не прогадали.

Один русский бизнесмен привез своему партнеру в Нью-Йорке в подарок такой навороченный сувенир. А тот был владельцем русских бань в американском мегаполисе. И так ему веник понравился, что по адресу на этикетке он сам связался с Апухтиным и Новаковским. Таким же способом российский веник попал в Европу, Израиль. А недавно на фирму наведывались представители из Южной Кореи. Говорят, у них тема русских бань сейчас очень популярна.

Чтобы удовлетворить большой спрос на лесные изделия, заготовка веников теперь ведется в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Воронежской областях и в Краснодарском крае. Уже появились липовые, березовые, дубовые, эвкалиптовые и пихтовые веники. А оборот фирмы превысил 1 млн. долларов. Неплохой бизнес на листьях да ветках?

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