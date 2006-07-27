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Мозги взаймы

№ 10(10) от 13.07.2006 [«Аргументы Недели », Юлия МИНАЕВА ]

НА СЕГОДНЯШНИЙ день в России образовательные кредиты вы­дает целый ряд банков: Сбер­банк, «Росбанк», «Русский стандарт», «Райффайзенбанк», «Союз», «Сосьете Женераль Восток», Балтийский банк, Желдорбанк, Нацпромбанк, Метком­банк. Словом, банков масса, но, как говорится, кредит кредиту рознь.

Первое, на что нужно обратить внимание, - проценты по кредиту. Например, у банка «Сосьете Женераль Восток» ссуды весьма дорогие. Он дает под 20% годовых в рублях и под 14% годовых в долларах. Чуть меньше потребует за свои деньги народный Сбербанк - 19% годовых в рублях. А еще выгоднее по процентной ставке выглядит заем у банка «Союз» - всего 10% годовых в валюте. Что касается максимальной суммы кредита, то она у большинства банков составляет 25 тыс. долларов.

Кстати, учитывая, что «зеленый» постепенно падает, ссуду лучше брать именно в долларах. Те, кто брал кредиты, рассказывают, что в некоторых банках сотрудники даже специально уговаривают брать деньги в рублях, чтобы банк не терял прибыль.

Когда оформляете заем, обязательно спросите, какие у банка есть дополнительные расходы при выдаче ссуды. Помимо процентов по кредиту банкиры иногда берут единовременную комиссию (порядка 130 долл.), деньги за страховку (от 30 долл.) и ежегодно будут снимать по 10 долл. за ведение счета. Если учесть эти траты в процентной ставке, то кредит может получиться не таким уж дешевым.

Однако на процентах свет клином не сошелся. Есть иные весомые нюансы, например, то, какую часть от стоимости обучения банк готов оплатить. Так, в Сбербанке - это до 95%. Студенту придется выложить только недостающие 5%. В то же время в большинстве других банков кредит дадут не более чем на 70-80% от суммы, необходимой на учебу. Кроме того, разнятся и сроки кредитования - от 6 до 11 лет.

Еще стоит помнить, что банки готовы кредитовать учебу не во всех институтах. К примеру, банк «Союз» работает с ограниченным числом вузов: Российской экономической академией имени Плеханова, МГУ, Московской сельскохозяйственной академией им. Тимирязева, Санкт-Петербургским государственным университетом и некоторыми другими. А тот же Сбербанк даст денег на обучение в любом высшем учебном заведении.

Прелесть образовательного кредита в том, что его можно возвращать после получения диплома, когда выпускник устроится на работу. А во время обучения необходимо выплачивать только проценты по ссуде. Что немаловажно, некоторые банки дают отсрочку, даже если студент ушел в академический отпуск или его забрали в армию. Однако это не везде так. Например, в «Сосьете Женераль Восток» долг надо начинать гасить строго через два года. Так что уже в студенческие годы придется подрабатывать.

И еще будьте готовы, что банк потребует привести поручителей. Ими, как правило, являются родители или супруг. В случае невозвращения кредита отвечать за вас будут они. Если с обеспеченными поручителями проблема, то придется поискать банк, который даст взаймы без этого условия. И, к слову, такие банки есть - они требуют только аттестат о среднем образовании, копию паспорта и договор с вузом на обучение.

Кредитный калькулятор

КАК вариант, можно воспользоваться обычным кредитом на неотложные нужды. Он порой дешевле, чем заем на обучение. Например, в Сбербанке кредит на образование выдается под 19% годовых в рублях, а кредит на неотложные нужды - под 16%. Правда, здесь огромная разница в сроках. Если первый надо вернуть через 11 лет, то второй уже через 1,5 года.

Родителям на заметку

В НАСТОЯЩЕЕ время обсуждается законопроект, который введет новую схему образовательного кредитования. Ссуда будет выдаваться под 10-12% годовых не меньше, чем на 10 лет. Кредит будет двух видов: основной - на обучение и вспомогательный - на питание и жилье. Гарантом выплат станет государство - если студент не сможет вернуть долг, то его погасит бюджет. Предполагается, что такие ссуды ежегодно смогут получать 100 тыс. лучших выпускников школ.

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