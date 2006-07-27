Растем потихоньку

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Иностранные капиталы возвращаются

№ 10(10) от 13.07.2006 [«Аргументы Недели », Ольга БУХАРКОВА ]

НА НЕДЕЛЕ российские акции неожиданными колебаниями не удивили. Индекс РТС удерживается на отметках выше 1500 пунктов, и аналитики начали поговаривать о консолидации фондового рынка на достигнутых уровнях. Небольшой рост среди «голубых фишек» и данные рейтинговых агентств позволяют осторожно предположить, что к нам возвращаются иностранные капиталы.

Среди лидеров роста за последнюю неделю - акции Сбербанка. Они преодолели планку в 50 000 руб. за акцию на новостях о том, что один из крупных инвестиционных банков повысил по нему справедливую цену. В итоге - рост почти на 6%. А вот публикация отчетности «Газпрома» не прибавила веса его акциям: несмотря на значительный рост доходов компании по сравнению с прошлогодними данными, ожидания инвесторов не оправдались. «Газпром» потерял 2,5%. Однако, потенциал роста в самое ближайшее время аналитики оценивают достаточно высоко.

Несмотря на устойчивый рост сырья на мировых товарных биржах, акции «Норильского никеля», как ни удивительно, потеряли 0,3-0,5%. Эта компания довольно бурно росла в предыдущие дни.

Аналитики все чаще проявляют оптимизм и в краткосрочной перспективе не видят оснований для существенных провалов котировок. Николай Осадчий, аналитик ИК «Еврофинансы»: «Во-первых, рынки сырьевых товаров по-прежнему держатся на очень высоких отметках, и ничто не указывает на то, что ситуация в ближайшее время изменится. Во-вторых, предстоящее размещение «Роснефти», скорее всего, пройдет успешно. Компании уже удалось набрать заявок от покупателей на 11,6 млрд. долл. - столько, сколько ей и нужно».

О том, что размещение акций «Роснефти» пройдет удачно, косвенно свидетельствуют и громкие имена инвесторов, список которых каждый день увеличивается. Так, стало известно, что вкладывает средства в «Роснефть» государственное инвестиционное агентство Сингапура Temasek и, что гораздо интереснее для российского инвестора, миллиардер и губернатор Чукотки - Р. Абрамович.

Прием заявок на покупку акций «Роснефти» продлен до 14 июля. И только через два дня после этой даты станет известна окончательная цена акций.

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