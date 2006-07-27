Вкладчикам выплатят по 190 тысяч рублей
№ 10(10) от 13.07.2006 [ «Аргументы Недели » ]
ПРАВДА, выплаты будут происходить по двухступенчатому принципу. Первые 100 тыс. руб. государственное Агентство по страхованию вкладов вернет полностью, а с оставшейся суммы - 90%, но не более чем 90 тыс. рублей.
Иными словами, если у вас на счету в банке лежит, скажем, 300 тыс. руб., то вы получите максимум - 190 тыс. рублей. Поэтому выгоднее хранить деньги в разных банках. Тогда по каждому вкладу размер компенсации составит 190 тыс. рублей. Еще можно оформить сбережения на жену, сына, дочь.
Кстати, этими ухищрениями сметливые россияне пользуются давно. Как нам рассказали в Агентстве по страхованию вкладов, 98,5% открытых гражданами счетов составляют суммы до 100 тыс. руб. - ровно столько, чтобы получить компенсацию полностью.
Сейчас размер страхового фонда составляет 24,7 млрд. рублей. По словам исполнительного директора Центра развития Дмитрия Лепетикова, это соответствует объему вкладов в 9 средних банках или 1 крупном. Так что резервы для компенсаций есть. В связи с этим агентство предлагает в ближайшие пару лет довести размер компенсаций до европейского уровня - 20 тыс. евро. Тогда отпадет необходимость дробить вклады на несколько частей.
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