Вкладчикам выплатят по 190 тысяч рублей

ПРАВДА, выплаты бу­дут происходить по двухступенчатому прин­­­­ципу. Первые 100 тыс. руб. государственное Агентство по страхованию вкладов вернет полностью, а с оставшейся суммы - 90%, но не более чем 90 тыс. рублей.

Иными словами, если у вас на счету в банке лежит, скажем, 300 тыс. руб., то вы получите максимум - 190 тыс. рублей. Поэтому выгоднее хранить деньги в разных банках. Тогда по каждому вкладу размер компенсации составит 190 тыс. рублей. Еще можно оформить сбережения на жену, сына, дочь.

Кстати, этими ухищрениями сметливые россияне пользуются давно. Как нам рассказали в Агентстве по страхованию вкладов, 98,5% открытых гражданами счетов составляют суммы до 100 тыс. руб. - ровно столько, чтобы получить компенсацию полностью.

Сейчас размер страхово­го фонда составляет 24,7 ­млрд. рублей. По словам исполнительного директора Цент­­­­ра развития Дмитрия Ле­пе­тикова, это соответствует объему вкладов в 9 средних банках или 1 крупном. Так что резервы для компенсаций есть. В связи с этим агентство предлагает в ближайшие пару лет довести размер компенсаций до европейского уровня - 20 тыс. евро. Тогда отпадет необходимость дробить вклады на несколько частей.