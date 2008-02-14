Телефонная дубинка

Телефонные парни



НЕ ЗРЯ слово «коллектор» имеет в русском языке два значения. И там и там – работа, прямо скажем, грязная. Вот характерный пример. В квартиру, где жила семейная пара, позвонила незнакомая женщина. Подошла жена. Плачущая в трубке женщина рассказала ей, что она беременна от ее мужа и не знает, что делать. В полуобморочном состоянии та позвала к телефону «будущего отца». «Привет, дорогой, – услышал он на том конце провода, – это коллекторское агентство. Не пора ли вернуть нам долг?»

Маневр удался: на следующий же день незадачливый муж пошел договариваться о возврате долга. До этого, правда, он обратился к юристу. Оказалось, что привлечь к суду даже за такой чудовищный обман коллекторов не удастся. Если не нанесен ущерб здоровью клиентов, ни под Уголовный, ни под Гражданский кодекс их поступок не подпадает.

Телефон – основное оружие профессиональных «вытрясателей» долгов. Именно со звонков начинается работа с клиентом. Конечно, на такие безобразные ухищрения, как в описанном случае, работники коллекторских агентств идут редко. Разыгрывать беременную любовницу пришлось только потому, что на остальные звонки жена позвать мужа-должника отказывалась.

Чаще используются другие приемы. Например, коллекторы звонят в 3–4 часа утра. Если это не действует, могут «стукнуть» о должнике родственникам или на работу. «За рассказ начальнику о просроченном кредите привлечь коллектора невозможно», – объясняет директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин. Банки, конечно, обязаны хранить информацию о своих клиентах в тайне. Но то – банки. На коллекторов это правило не распространяется.

По сути, на «телефонной» стадии переговоров проблемы у коллекторов могут появиться, только если они сами сделают глупость. Например, начнут оскорблять должника. Стоит записать такой разговор, и можно смело заводить на агентство уголовное дело. По ст.130 УК РФ за оскорбление полагается до трех месяцев исправительных работ. Угрожавший здоровью или жизни коллектор может сесть на два года.

Важно знать: без решения суда никто не имеет право принуждать человека вернуть долг. Так что, если коллектор произносит фразу «немедленно продавай квартиру, а то морду набью» – это называется вымогательством. По ст.163 УК за него светит до 7 лет тюрьмы.

Визит из органов



ЕСЛИ переговоры по телефону провалились, коллекторы наносят личный визит. Иногда он хорошо подготовлен – перед тем как прийти к клиенту, ему пишут домой или на работу. Здесь взыскатели долгов проявляют завидную изобретательность. Например, прилагают к письму пример приговора суда о взыскании квартиры. Могут и «случайно» вписать в бумагу фамилию самого должника. Если на приговоре нет подписи и печати – это не считается подделкой документов.

Процветают письменные угрозы. Например, в Челябинске местное агентство по сбору долгов рассылало клиентам письма с черепом, нарисованным на черном листе бумаги. С черепами, правда, вышла промашка. Одно из таких писем попало в Роспотребнадзор, а тот переслал его в прокуратуру.

Сам визит происходит так. К клиенту приходят два-три человека. Как правило, это бывшие сотрудники органов. Пускать их к себе домой должник не обязан. Можно вообще не открывать дверь. Но если вы все же вступили в переговоры, важно помнить несколько правил.

Во-первых, уголовные статьи об угрозах и вымогательстве действуют и здесь. Нужно лишь записать переговоры на диктофон. Правда, ссориться с коллекторами не стоит. Они и сами фиксируют разговоры на пленке и за оскорбления могут привлечь самого должника. А в ответ на ругательства имеют полное право вызвать участкового.

Во-вторых, в Уголовном кодексе существует статья о неприкосновенности жилища. Ворваться в квартиру коллекторы не могут. По ст.139 за это светит трехмесячный арест. Работники агентств знают об этом, поэтому сами часто настаивают, чтобы переговоры велись через дверь.

Кстати, коллекторы обязаны предъявить удостоверение и договор, по которому банк передал им право на взыскание денег.

Если и после визита коллекторов дело не сдвинулось с места, они используют последнее оставшееся в арсенале средство. На должника подают в суд. Впрочем, до суда дело доходит редко. Его решение часто непредсказуемо, но главная причина – 70% клиентов идут на попятную уже в процессе переговоров.

Как ни странно, при желании коллекторы могут серьезно помочь должнику. Например, они имеют право заморозить штрафные проценты, которые набегают на долг. Многие банки позволяют агентствам продлевать сроки возврата денег. Кроме того, коллекторы могут помочь взять новый кредит, чтобы покрыть просроченный. Зачастую в итоге клиент отдает меньше, чем задолжал. «Иногда, с учетом комиссионных коллекторов, сумма, возвращенная в банк, не превышает 30% кредита», – делится замначальника департамента по работе с корпоративными клиентами банка «Московский Капитал» Эдуард Куздров.

Впрочем, у того, что дела не доходят до суда, есть и другая причина. Часто недобросовестно работают сами российские банки. Например, если в проценты, «тикающие» на кредит, входили скрытые платежи, грамотному юристу будет несложно развалить дело в суде. А если в договоре не сказано, что банк вправе передать кредит на обслуживание третьей стороне, он вообще не имеет права обращаться к коллекторам. Если банк все-таки это сделал – то ему следует опасаться должника, а не наоборот.