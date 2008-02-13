Авиаконцерн строит воздушные замки?

СЕЙЧАС доля «ОАК» не превышает 1%. В ближайшие 20 лет все мировые авиакомпании купят 30 тыс. новых лайнеров. Значит, чтобы заполучить 15%, российскому концерну до 2025 г. нужно построить 4 тыс. самолетов.

Сделать это будет непросто. На экспорт пойдут только лайнеры «Суперджет-100» и МС-21. Выпуск первой модели начнется через 2-3 года. МС-21 сойдет с конвейера в 2015 году.

Однако, чтобы выполнить план, «ОАК» уже сейчас должна продавать по 15-20 лайнеров в месяц. Но как? «В России не осталось производств, способных выпускать современную авиатехнику в таких количествах», - отмечает директор компании «Инфомост» Борис Рыбак. Итак, для начала «ОАК» придется крупно вложиться в строительство новых мощностей.