Европа дала нам дуба

НАШИ власти активно боролись с вывозом леса-кругляка. Успеха удалось добиться лишь наполовину. По таможенной статистике, в начале года вывоз из России круглого леса сократился на 25%. Но одновременно на 22% упал и вывоз пиломатериалов.

В этом виноват европейский ипотечный кризис. Новых домов в ЕС стали строить гораздо меньше. Соответственно, рухнули цены на доску. Ни много ни мало – с 260 до 140 евро за куб. Тем временем в России продолжается строительный бум. Наши цены, доходящие до 7 тыс. руб. за куб, оказались значительно выше мировых. И вот результат. Финны, долгое время пробавлявшиеся исключительно российскими бревнами, сейчас срочно размораживают свои вырубки.