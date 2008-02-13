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Никелевый триллер

№ 7(93) от 14.02.2008 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Никелевый триллер
Норильск стал магнитом для олигархов

Ровно год назад начался раздел «Норильского никеля». Время идет, а страсти вокруг этого холдинга не утихают. По напряженности интриги история все больше напоминает закрученный роман. Сколько раз казалось, что «дело близится к концу». Ан нет – на следующей «странице» нас неизменно ждал очередной неожиданный поворот сюжета.

И вот словно бы к юбилею «великого раздела» у этой истории в который раз обнаружилось «двойное дно». По данным «АН», на долю в «Норильском никеле» может претендовать… «Рособорон­экспорт».

Владимиру Потанину, конечно, обидно до слез. Не он ли еще до начала «дела ЮКОСа» публично предложил президенту добровольно уступить государству свою компанию? И в результате – прослыл самым лояльным власти олигархом. А тут, когда дело действительно дошло до дележа «Норникеля», Кремль демонстративно отстранился от «распри». По данным «АН», все заинтересованные стороны «сбегали» на Старую площадь. А там им сказали – «делите, как хотите, мы не вмешиваемся».

Слияния и поглощения

Напомним, как было дело. Когда миллиардеры Владимир Потанин и Михаил Прохоров начали раздел собственности, сразу стало ясно, что мирного развода не получится. Долгие 15 лет совладельцы «Интерроса» жили, казалось, душа в душу. Кругом распадались деловые альянсы и рушились из-за распрей владельцев гигантские холдинги. А эти двое – держались вместе на зависть другим.

Хотя делить им было что. Кроме «Норникеля» Прохорову с Потаниным на паях принадлежит «Полюс золото» – одна из крупнейших золотодобывающих компаний мира. Ну и для комплекта в их совместной собственности – многомиллиардные активы в «Росбанке», «Силовых машинах», энергетике, строительном и издательском бизнесах.

Два крупнейших олигарха – Потанин и Дерипаска – едва ли уживутся в одной «никелевой» банке.

При этом «никелевая парочка» богатела невиданными темпами. Цена «профильного» металла на мировых биржах росла как на дрожжах. Золото также год от года обновляло исторические максимумы. Но оказалось, что богатство не всегда идет впрок. Именно непомерно разросшаяся стоимость холдинга сыграла с ее владельцем злую шутку. Когда дело дошло до «развода», мультимиллиардеру Потанину не хватило денег, чтобы выкупить у Прохорова его долю в компании!

Потанин бросился за помощью к западным финансистам. Он хотел занять  необходимые для выкупа «Норникеля» 16 ­млрд. долл. у «Ситибанка». Но тут разразился мировой кризис ликвидности, и доступные кредиты на Западе как-то вдруг закончились. Дело приняло для г‑на Потанина дурной оборот…

Зато у Олега Дерипаски деньги нашлись. Михаил Прохоров не скрывал злорадства. Поссорившись с Потаниным, он с радостью продал свои акции владельцу «Русала». Еще бы – он прекрасно помнил, что в прошлом Потанин не раз и не два бодался с Дерипаской за металлургические активы. Так что, покидая компанию, г-н Прохоров оставлял ее в «интересном положении». Что будет дальше – предположить несложно. Два крупнейших олигарха едва ли уживутся бы в одной «никелевой банке».

Новый Минцветмет

Получается, что доля в «Норникеле» была продана Дерипаске по простому и ясному принципу. Михаил Прохоров просто хотел подложить свинью бывшему соратнику… Хотя с точки зрения бизнеса ход вышел вполне логичный. Эта сделка стала бы событием, без преувеличения, мировых масштабов. Скрестив «Русал» с «Норникелем», мы получим первую в России и одну из крупнейших в мире глобальную горно-металлургическую корпорацию с капитализацией в 100 млрд. долларов. С чем бы ее сравнить по масштабам? Больше всего новая структура будет напоминать… советский Минцветмет.

Но, возможно, и не получим. Эта версия выглядит вполне убедительно. Даже Олег Дерипаска со всем его влиянием едва ли сможет перейти дорогу «Рособоронэкспорту». Сейчас эта громадная и очень влиятельная госкорпорация агрессивно собирает под свое крыло лучшие производственные активы страны. Почему бы не присоединить к ним и никель? Тем более что «Норникель» производит также платину и палладий. А при желании в блеске этих металлов можно обнаружить немало «оборонных» аспектов…

В пользу версии с «Рособоронэкспортом» говорит и еще одно обстоятельство. Усиление Олега Дерипаски может не понравиться пока что не слишком укрепившему свои позиции Дмитрию Медведеву. Если это так – антимонопольная служба начнет всячески затягивать согласование сделки по покупке Дерипаской доли Прохорова. За примерами далеко ходить не приходится. Владелец «Русала» уже полгода ждет не дождется разрешения на приобретение «Русснефти». А сделку по продаже прокатных заводов «Русала» американской «Алкоа» наши антимонопольщики согласовывали более двух лет.

И наконец, третий аргумент. Владимир Потанин уже дал понять, что не собирается продавать свою долю в «Норникеле». Иными словами – выжить из компании его не получится. Но, если новые партнеры будут давить слишком сильно, что помешает Потанину продать свою долю все тому же «Рособоронэкспорту»? Тогда уж точно получится – вылитый Минцветмет…

Одним словом, ситуация пока что напоминает патовую. Все рвутся к заветной никелевой цели, но никто не знает, как быть, когда они до нее доберутся. Ясно одно. Судьба «Норникеля» окончательно определится только после президентских выборов. 

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