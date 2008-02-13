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Несырьевой бюджет

№ 7(93) от 14.02.2008 [«Аргументы Недели », Мила ПИВОВАРОВА ]

 УВЕЛИЧЕНИЕ социальных пособий будет обеспечено пятью (включая пересмотренный бюджет) министерскими законами, проекты которых депутаты благополучно приняли в первом чтении.
Социальные инициативы в виде законопроекта представила министр здравоохранения и соцразвития Татьяна Голикова. По ее словам, новые размеры единовременных денежных выплат устанавливаются с 1 апреля 2008 года. «То есть ровно через год после их последнего повышения». Соцулучшения затрагивают 16,7 млн. россиян, 12,5 млн. из которых – инвалиды. В число охваченных законом войдут также 2,7 млн. ветеранов и 1,5 млн. человек, пострадавших в авариях на Чернобыльской АЭС и на Семипалатинском полигоне. Дополнительные затраты на эти выплаты составят 9,6 млрд. рублей. Но они уже учтены поправками в федеральный бюджет текущего и последующих двух лет. О них депутатам рассказал министр финансов Алексей Кудрин.

 Он приехал в Думу объяснить необходимость бюджетной правки. Министр напомнил, что трехлетний бюджет принимался летом 2007 года. Конец же 2007 г., по его словам, ознаменовался «успешными результатами работы экономики». Спрогнозировать и учесть их прошлым летом было сложно. Один прирост ВВП чего стоит – 8,1%. «Это рекордный показатель последних 7 лет!» Тем же «рекордным уровнем» приросли инвестиции в экономику страны – 21%.

 Скепсис реакции депутатов на доклад министра сводился к так называемому сырь­евому обоснованию экономических успехов. По их мнению, «нефтяной ресурс и только… стабилизирует нашу экономику». Но бюджетные изменения, по заверениям Кудрина, учли этот фактор всеобщих сомнений.

 Он заверил, что в социальных повышениях ставка делается как раз на несырьевые доходы. Их размер – 324 млрд. руб. для федеральных бюджетников.

 – Эти доходы связаны не с нефтью, а с ростом экономики. Поэтому увеличение расходов не повлияет на рост инфляции, – обнадежил Кудрин.

 В планах правительства снижение инфляции до 8,5% в этом году, а к 2010 – до 6%. Ее рост в минувшем январе, достигший 2,3%, г-н Кудрин связал с ростом тарифов на ЖКХ.

 – У нас только раз в год, в январе, повышаются тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Поэтому и инфляция в январе самая высокая.

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