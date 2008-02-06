Засада на дорогах
№ 6(92) от 07.02.2008 [«Аргументы Недели », Отдел экономики ]
В 50 тыс. российских сел нет асфальтированных дорог. В пяти субъектах Федерации вообще отсутствуют железнодорожные пути. Из-за этого не разрабатываются сотни богатейших месторождений. Страдает и население. Чтобы добраться на поезде из одного региона в другой, соседний, двум третям россиян приходится делать крюк через Москву.
Проблемы нарастают. По данным «АН», на их решение правительство за семь лет выделит более 5 трлн. рублей. Целевую программу развития транспортной сети, первоначально рассчитанную до 2010 г., продлят еще на пять лет.
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