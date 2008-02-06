Черная икра побелеет
№ 6(92) от 07.02.2008 [«Аргументы Недели », Отдел экономики ]
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 15 лет численность осетровых в России сократилась в 40 раз. Поэтому с 2002 г. государство наложило мораторий на экспорт черной икры. Также под запрет попал промышленный лов белуги и севрюги.
В результате рыба исчезла из продажи. Стоимость «легальной» черной икры подскочила до 50–100 тыс. руб. за 1 килограмм. Рынок «умер», и как следствие – бюджет стал ежегодно терять 25 млрд. рублей.
Госкомрыболовство хочет восстановить потери. Мощностей новых «икорных» заводов хватит, чтобы через несколько лет завалить страну деликатесным товаром.
Все предприятия будут в государственной собственности.
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