Рыба не любит жадных

РОССИЯ сегодня на 7-м месте среди стран с развитой рыбной индустрией. Но при этом доходы, недополучаемые бюджетом от рыбной отрасли, огромны. Экспорт рыбопродукции в 2006 г. составил 1300 тыс. тонн, но лишь четверть его прошла таможенное оформление. Рыбу продают иностранным покупателям прямо в море и даже привозят в зарубежные порты. На руку браконьерам и контрабандистам и нормативно-правовая неразбериха. Например, охраной одного и того же водоема могут заниматься и федеральные, и региональные структуры, и у каждой свой список оберегаемых видов рыб.

В итоге Россия ежегодно ввозит 900 тыс. тонн рыбы. Очень часто она выловлена нашими же судами, но переработана и упакована за рубежом. Эти проблемы обсуждались руководством Счетной палаты РФ и Управления Генерального аудитора Норвегии 29 января при подведении итогов параллельной проверки управления водными биоресурсами Баренцева и Норвежского морей. В прошлом году Россия увеличила импорт рыбы из Норвегии в «живом весе» – на 43%, а в стоимостном выражении – на 28%. То есть средняя стоимость норвежской рыбопродукции снижается, потому что ее покупают задешево у российских контрабандистов. Но только пользу это приносит Норвегии, а не России. В этом году Счетная палата намерена проверить работу таможен в рыбных портах. Мы настаиваем и на ужесточении ответственности за преступления и административные правонарушения в сфере рыбодобычи.

Но одними репрессиями дела не поправишь. Беря курс на порты той же Норвегии, российские рыболовы избегают потерь времени (и скоропортящейся рыбы) из-за неразвитой инфраструктуры и высоких сборов в отечественных портах, усложненного и коррумпированного ветеринарного и санитарного контроля на берегу и, наконец, алчных монопольных посредников, навязывающих рыбакам низкую оптовую цену. В результате на пути от производителя к потребителю российские рыбопродукты становятся дороже вдвое-втрое.

Российская рыбная отрасль нуждается в комплексной модернизации технически отсталого рыболовного флота и рыбопереработки. Необходимо реконструировать и рыбные порты. Теоретически эта сфера привлекательна для инвесторов: доходы бюджетов всех уровней от рыбной отрасли выросли в прошлом году на 15%. Но куда вкладывать деньги?

Старые советские рыболовные компании раздроблены приватизацией 90-х на тысячи маломощных фирм. В середине 90-х российский рыболовный флот ушел из открытых районов Мирового океана. Морской экспедиционный промысел, приносящий сегодня огромные доходы Китаю, Норвегии, США, Таиланду, Канаде по плечу лишь крупным компаниям. Нужно «укрупнять» рыбохозяйственный комплекс на базе государственно-частных инвестиций, создавать компании с госучастием. А чтобы избавиться от торговых посредников и контрабандистов, накручивающих цены, следует как можно скорее вводить рыбные биржи и разные портовые сборы для тех, кто везет рыбу домой и на экспорт.