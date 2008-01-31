Майские «заморозки»
№ 5(91) от 31.01.2008 [ «Аргументы Недели » ]
ПРОДУКТОВЫЙ «час икс» отсрочен до 1 мая. Правда, «заморозка» вышла не совсем настоящей. На переговорах в Минсельхозе производители продуктов питания настояли на небольшом повышении отпускных цен. Они жалуются, что с нового года подорожали электричество и энергоносители. Предприятиям надо компенсировать увеличившиеся издержки.
Список «замороженных» продуктов не изменился. В него по-прежнему входит шесть групп товаров. Это пшеничный и ржаной хлеб, молоко не менее 1,5%-ной жирности, кефир не менее 1%-ной жирности, подсолнечное масло и яйца.
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