Майские «заморозки»

ПРОДУКТОВЫЙ «час икс» отсрочен до 1 мая. Правда, «заморозка» вышла не совсем настоящей. На переговорах в Минсельхозе производители продуктов питания настояли на небольшом повышении отпускных цен. Они жалуются, что с нового года подорожали электричество и энергоносители. Предприятиям надо компенсировать увеличившиеся издерж­ки.

Список «замороженных» продуктов не изменился. В него по-прежнему входит шесть групп товаров. Это пшеничный и ржаной хлеб, молоко не менее 1,5%-ной жирности, кефир не менее 1%-ной жирности, подсолнечное масло и яйца.