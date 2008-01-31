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Рыба в реанимации

№ 5(91) от 31.01.2008 [ «Аргументы Недели » ]

 ДЕНЬГИ нужны на строительст­во рыболовецкого флота, который позволит стране вернуться в Мировой океан. Сейчас наш флот изношен на 70%. Поэтому Госкомитет по рыболовству намерен построить 493 новых судна. Кроме того, в стране появятся 90 рыбоводных заводов и будут реконструированы 14 рыбных терминалов. В итоге к 2012 г. добыча должна вырасти в 2 раза (до 6 млн. т в год).

 Как сообщил нам глава рыбного комитета Андрей Крайний, если не приступить к срочной реанимации отрасли, к 2015 г. вылов в России сократится на 20%. Тогда объем потребляемой в стране рыбы окажется вдвое ниже медицинской нормы – 12 кг на человека в год.

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