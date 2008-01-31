Предостережения давосских мудрецов

КАЖДЫЙ из участников Давоса понимал, что мир вступает в качественно новую ситуацию. Глобализированная экономика оказалась по-новому уязвима перед традиционными угрозами. Прежде всего экономическими трудностями главной мировой экономической державы – США. Есть реальная опасность, что этот процесс станет долгосрочным. Застой в экономике может затянуться на два-три года, а может быть, и больше. Именно вокруг этой темы сконцентрировались основные споры и обсуждения.



Какие же выводы доминировали?



ИТАК, американская экономика действительно вошла в опасный период. Кризис на рынке жилья и крах многих компаний, занимавшихся ипотечным кредитованием, серьезно затормозили развитие отраслей, связанных со строительством. Это сказалось на положении целых регионов. А вера американцев в свою экономику оказалась подорванной. Что может уже в ближайшие месяцы привести к падению покупательского спроса. Характерно, что в эти дни впервые в опросах общественного мнения в США экономические вопросы вышли на первый план. Они стали для рядовых людей важнее, чем война в Ираке. И это тоже весьма симптоматично.

Кризис в американской экономике ударит по многим странам. Прежде всего по Европе, вынужденной сокращать экспорт, а также по Японии, Китаю и Ближнему Востоку. Для России важно то, что спрос на нефть в Америке будет падать с каждым новым месяцем кризиса. Соответственно, пойдет вниз и цена «черного золота».



Что может ждать мировую экономику в ближайшем будущем?



ВО-ПЕРВЫХ, сохранится низкий курс доллара по отношению к евро. Возможно, уже в феврале мы увидим соотношение 1,5:1. Это выгодно американским производителям, но бьет по всем экспортерам в США. При этом доллар как мировая валюта будет и дальше сдавать свои позиции. Одновременно начнет расти доля золотовалютных запасов многих стран в золоте и платине, а также в евро. Для России это означает, что рубль объективно вынужден будет и дальше укрепляться по отношению к доллару. Возможно, наша валюта достигнет уровня в 24 руб. за доллар уже в конце марта.

Во-вторых, сокращение экспорта в США стимулирует рост безработицы во многих странах и ухудшит их экономические показатели. Это неизбежно скажется на фондовых рынках. Падение цены на нефть (не слишком значительное, примерно до 75–80 долл. за баррель) поможет рынку, но сократит доходы нефтедобывающих стран, в том числе и России. Хотя радикального падения цен в первой половине года, по общему мнению, не будет.

В-третьих, очень важно, как поведет себя Китай после Олимпиады. До конца августа он не может позволить резких шагов, чтобы не поставить под удар это сверхважное для себя событие. А вот после Игр-2008 он может пойти на серьезное сокращение долларовых активов в своих золотовалютных запасах. А также начнет давить на США с целью дальнейшего расширения своего экспорта. В этом случае американской экономике придется пережить новые нелегкие времена. Кстати, в Давосе был представлен доклад Всемирного банка о возможности начала спада и в китайской экономике…

В-четвертых, в Давосе эксперты выделили несколько политических факторов, которые в перспективе могут обвалить мировые рынки:

– негативные результаты выборов в Пакистане и новый кризис в этой стране (начало февраля);

– провозглашение в одностороннем порядке независимости Косово и новый кризис на Балканах (начало февраля);

– принятие новой резолюции с санкциями в отношении Ирана и резкое ухудшение отношений Ирана с ООН (середина–конец февраля). А также возможные (до начала лета) военные действия США против Ирана;

– обострение кризиса в отношениях Палестины и Израиля (февраль-март) и срыв шансов на начало реального мирного процесса;

– срыв в процессе урегулирования северокорейской ядерной программы (март-апрель).

Что интересно – в отношении России в Давосе было, пожалуй, в первый раз за много лет, весьма оптимистическое видение.

Предстоящие президентские выборы воспринимаются как признак стабильности системы. А последние данные по ситуации в российской экономике (за исключением высокой инфляции) вселяют оптимизм.

Хотя, конечно, говорилось и о том, что в случае глобального финансового кризиса российский фондовый рынок может пострадать из-за бегства спекулятивного капитала. При этом нашим банкам будет все труднее получать кредиты на выгодных условиях на внешнем рынке. С другой стороны, по крайней мере, около полугода Россия может жить нормально, даже если весь мир уйдет в глубокий кризис.

Но все же обольщаться не надо. Экономика, особенно финансовая система России, становится все более уязвимой для внешнего воздействия. Поэтому нужно готовиться и к негативным сценариям мирового развития. Прежде всего – стимулируя рост инвестиций в реальные секторы экономики.