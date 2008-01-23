Кончились патроны в берданке

Мировую экономику может крепко тряхнуть. Вероятность этого с каждым днем усиливается. Начиная с 16 января мировые фондовые рынки вошли в пике. Азиатские, латиноамериканские и европейские биржи день ото дня рушились на 2–10%. На резкую посадку пошли и российские биржи. 16 января индекс РТС рухнул на 4,5%, на следующий день он похудел на 2,3 пункта... Не менее глубоким было и дальнейшее падение. В итоге за пять торговых дней биржа «сдулась» с 2225 до 1967 пунктов. Мы откатились к показателям сентября 2007 года. Что происходит?

Инвесторы выводят капитал с фондового рынка, потому что предчувствуют коллапс экономики США. Из этой страны приходят все более тревожные новости. Сначала выяснилось, что крупнейшие американские банки потеряли на ипотечном кризисе значительно больше, чем предполагалось. Это и спровоцировало первую волну падения мировых бирж. Затем масла в огонь добавил президент Джордж Буш. В пятницу он бе­зуспешно попытался потушить пожар, заявив, что правительство США будет стимулировать экономику налоговыми льготами в размере 1% ВВП страны (150 млрд. долл.).

«Ага, – смекнули инвесторы, – если американскую экономику нужно стимулировать, значит, вероятность ее падения высока как никогда». Так что падение мировых фондовых рынков продолжилось с новой силой.

И наконец, 22 января с ведром керосина на этот пожар явился глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке. Он заявил о резком понижении так называемой учетной ставки. Это, по сути, единственный инст­румент, позволяющий эффективно управлять экономикой США. Когда ставка низкая, кредиты дешевеют, и экономика начинает расти быстрее. Если же финансовые власти решают, что она разогналась слишком сильно, они повышают учетную ставку. Деньги дорожают, и рост замедляется. Такая политика позволяла десятилетиями избегать серьезных экономических кризисов.

Но, похоже, на этот раз «волшебная палочка» не сработала! Последний патрон, остававшийся в арсенале американских денежных властей, не выстрелил. После известия о снижении ставки падение мировых бирж слегка приостановилось. Но спустя пару часов они продолжили жесткую посадку.

Эксперты дают все более мрачные прогнозы. Болезни американской экономики могут оказаться гораздо серьезнее, чем казалось. Авторитетные экономисты Кармен Рэйнхарт и Кеннет Рогофф уже предположили, что предстоящий спад в США будет одним из самых серьезных за последние 70 лет. Не исключено, что события начнут развиваться по японскому сценарию. Там кризис 1992 года привел к затяжной стагнации, из которой японская экономика не могла выкарабкаться более 10 лет.

Чем это грозит России? Если крупнейшая мировая экономика «упадет и не поднимется», неизбежно подешевеют энергоносители. В нынешнем году наш бюджет нацелился на доходы, исходя из предположения, что «черное золото» будет стоить 60 долл. за баррель. Но прогноз может и не оправдаться. Мы привыкли к длительному периоду нефтяного процветания. Но не стоит забывать, что нефть находится на подъеме седьмой год подряд. Было бы наивно рассчитывать, что она продолжит в том же духе еще не одно десятилетие.

Такого не было ни разу в истории! Ранее самый длинный период роста нефтяных цен пришелся на 1974–1981 гг. Закончился он резким спадом с 40 до 10 долл. за баррель. «Дно» нащупали в 1986 году. Нефтяной коллапс стал одной из причин краха экономики СССР. Следующее резкое падение нефти – с 50 до 10 долл. за баррель – пришлось на 1997 год. Спустя 12 месяцев в России разразился августовский кризис…

Очень хотелось бы надеяться, что на этот раз пронесет. Возможный крах американской экономики может компенсировать безудержный рост азиатских стран. Не собирается «сдуваться» и экономика Европейского союза. Так что, если нефтяные цены и рухнут, вряд ли падение будет затяжным. Практика показывает, что через 2–3 года «черное золото» вновь пойдет в гору.

Возможно, на некоторое время нам и придется затянуть пояса потуже. Но спад не будет длительным, к тому же у нас есть Стабфонд. Надо лишь попридержать его «распечатывание». Так что даже при худшем сценарии мы обязательно выкарабкаемся!