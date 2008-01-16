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Алтайский Лас-Вегас меняет адрес?

№ 3(89) от 17.01.2008 [«Аргументы Недели », Эльвира НОВИКОВА ]

Алтайский <nobr>Лас-Вегас</nobr> меняет адрес?

 НЕДАВНО в Москве, в постоянном представительстве Алтайского края при Правительстве РФ, состоялась презентация игорной зоны «Сибирская монета». Как сообщили в пресс-центре Алтайского края, проект заинтересовал австрийскую компанию, которая имеет более 60 казино в 12 странах мира. Руководитель международной компании «Казино-Австрия» Карл Штос уже объявил, что в ближайшее время на Алтай прибудет группа экспертов компании, чтобы на месте ознакомиться с пер­спективами. Заместитель главы Алтайского края Михаил Щетинин не скрывает своей радости по этому поводу. Он отметил, что у «Казино-Австрия» есть возможности самостоятельно освоить всю территорию «Сибирской монеты». «Сколько будет инвесторов, – заявил он, – зависит от того, что захотят авст­рийские партнеры. Авст­рийцы могут привлечь своих. Вообще администрации края удобнее иметь дело с одним партнером, с ним всегда можно найти общий язык. Если их много, то это несколько сложнее. Но мы готовы как к одной схеме, так и к другой».

 А как же российские инвесторы? Например, крупные новосибирские казино собирались принять участие в проекте. Директор представительства игорных компаний по Сибири и Дальнему Востоку Илья Козлов рассказал, что владельцы казино и клубов с нетерпением ждали соответствующего постановления об игорной зоне, которое запустит механизм в действие.

 Получается, что напрасно? Заместитель руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области Александр Ельчанинов подчерк­нул: «Выбор инвесторов по освоению территории, по российскому законодательству, должен проводиться на конкурсной основе». Впрочем, понятно, что у иностранной богатой фирмы хватит средств, чтобы стать победителем в этом конкурсе. Таким образом, отечественные могут остаться не у дел.

 К слову, в пресс-центре Алтайского края сообщили, что Правительство РФ пока не приняло решения о месте расположения будущей игорной зоны. Как оказалось, информация о том, что сибирский Лас-Вегас будет находиться в Смоленском районе, была не окончательной. У Мин­экономразвития (МЭРТ) возник ряд замечаний к проекту, в частности по поводу отсутствия инфраструктуры. Вице-губернатор Алтайского края Михаил Щетинин объяснил ситуацию таким образом: «Мне сложно комментировать претензии министерства, но удаленность зоны от всего – одно из требований, заложенных в законе. А теперь министерство говорит, что инфраструктуры нет. Сейчас рассматриваются другие, менее затратные в плане подведения дорог и возведения инфраструктур варианты. В качестве приемлемого называется район, где разместится туристический комплекс «Бирюзовая Катунь».

 Между тем именно в надежде на то, что здесь появится игорная зона, землю близ села Солоновка практически всю раскупили. И это несмотря на то, что она подорожала в десятки раз. Понятно, что сейчас цена снова упадет. Выходит, что те, кто вложил средства в это дело, потерпят убытки. Какая-то не очень красивая картина получается, хоть и маслом. По крайней мере, для отечественных инвесторов. Как известно, некоторые из них, например группа компаний Ritzio International, уже объявили, что планируют переместиться в Германию. Видимо, остальным придется последовать их примеру…

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